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Каштру: Грустно, что я так и не смог сыграть на Донбасс Арене, не почувствовал ее сумасшедшую поддержку

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер будет скучать

Каштру: Грустно, что я так и не смог сыграть на Донбасс Арене, не почувствовал ее сумасшедшую поддержку

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился эмоциями от расставания с донецким клубом, Украиной и болельщиками.

"Когда я объявил, что покидаю "Шахтер", почувствовал невероятную человеческую теплоту и уважение. Болельщики сказали тысячи теплых слов в мой адрес, меня это очень тронуло. Буду помнить эти признания всю жизнь. Мы иногда даже сами не осознаем, насколько сильно болельщики любят "Шахтер", насколько они нас любят и ценят.

Конечно, мне немножко грустно покидать Украину. Я так и не смог побывать в Донецке, сыграть матч с "Шахтером" на "Донбасс Арене", не чувствовал ее сумасшедшую поддержку", – сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
14.05.2021 в 23:49
Каштру, это лишнее... Эта арена - исчадие ада... На этой проклятой арене заплевывали и гадили на нашу СБОРНУЮ, наверное поэтому эта проклятая арена приносила сборной поражения...
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 23:13
Поплач Ахмєтову в жилетку, який просрав свою Донбасс-арену.
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+4
-1


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