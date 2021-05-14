Каштру: Грустно, что я так и не смог сыграть на Донбасс Арене, не почувствовал ее сумасшедшую поддержку

Бывший тренер " Шахтера " Луиш Каштру поделился эмоциями от расставания с донецким клубом, Украиной и болельщиками.

"Когда я объявил, что покидаю "Шахтер", почувствовал невероятную человеческую теплоту и уважение. Болельщики сказали тысячи теплых слов в мой адрес, меня это очень тронуло. Буду помнить эти признания всю жизнь. Мы иногда даже сами не осознаем, насколько сильно болельщики любят "Шахтер", насколько они нас любят и ценят.

Конечно, мне немножко грустно покидать Украину. Я так и не смог побывать в Донецке, сыграть матч с "Шахтером" на "Донбасс Арене", не чувствовал ее сумасшедшую поддержку", – сказал Каштру.