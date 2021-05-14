  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-хавбек Днепра: Перейти в Днепр-1? Каждый человек должен в первую очередь заботиться о своей семье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-хавбек Днепра: Перейти в Днепр-1? Каждый человек должен в первую очередь заботиться о своей семье

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-хавбек Днепра высказал свое отношение к Днепру-1

Экс-хавбек Днепра: Перейти в Днепр-1? Каждый человек должен в первую очередь заботиться о своей семье

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич, который ранее выступал за "Днепр", высказал свое отношение к "Днепру-1".

– По большому счету изменился только герб клуба. Если брать с самого начала, то там работают те же люди, что и прежде в "Днепре". Берем не сейчас, а как только тогда создавался "Днепр-1" – тогда перешли все те тренеры, которые работали в "Днепре", руководство в лице Русола. Для меня "Днепр" – это люди, которые его окружают. В принципе, для меня "Днепр-1" – продолжение того "Днепра", который был раньше.

– Ты мог перейти в "Днепр-1" зимой. Если бы сделал этот шаг, то не счел бы это предательством, потому что не все болельщики уважают "Днепр-1"?

– Да, я знаю, что есть конфликт. При всем уважении к болельщикам "Днепра", я всегда буду благодарен за ту поддержку от них, когда я еще играл. Они все хорошие люди, со многими знаком, но это моя футбольная карьера. Много бы людей считало это предательством, но я бы поступил в то время так, как выгодно мне. То есть я бы не смотрел, как это будет для кого-то, как об этом будут говорить и так далее, я поступил бы так, как было бы лучше для моей семьи. Каждый человек должен в первую очередь заботиться о своей семье и думать, как будет лучше им, а не смотреть, что скажут об этом другие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Валерий Лучкевич СК Днепр-1 Днепр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...