Экс-хавбек Днепра: Перейти в Днепр-1? Каждый человек должен в первую очередь заботиться о своей семье

Полузащитник " Александрии " Валерий Лучкевич, который ранее выступал за "Днепр", высказал свое отношение к "Днепру-1".

– По большому счету изменился только герб клуба. Если брать с самого начала, то там работают те же люди, что и прежде в "Днепре". Берем не сейчас, а как только тогда создавался "Днепр-1" – тогда перешли все те тренеры, которые работали в "Днепре", руководство в лице Русола. Для меня "Днепр" – это люди, которые его окружают. В принципе, для меня "Днепр-1" – продолжение того "Днепра", который был раньше.

– Ты мог перейти в "Днепр-1" зимой. Если бы сделал этот шаг, то не счел бы это предательством, потому что не все болельщики уважают "Днепр-1"?

– Да, я знаю, что есть конфликт. При всем уважении к болельщикам "Днепра", я всегда буду благодарен за ту поддержку от них, когда я еще играл. Они все хорошие люди, со многими знаком, но это моя футбольная карьера. Много бы людей считало это предательством, но я бы поступил в то время так, как выгодно мне. То есть я бы не смотрел, как это будет для кого-то, как об этом будут говорить и так далее, я поступил бы так, как было бы лучше для моей семьи. Каждый человек должен в первую очередь заботиться о своей семье и думать, как будет лучше им, а не смотреть, что скажут об этом другие.