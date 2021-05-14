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"Подошел к холодильнику, наклонился - и схватила спина" - Денисов рассказал, почему Пятов не сыграл в последнем туре УПЛ
Банальная бытовая травма
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, почему голкипер "Шахтера"
"Пятов действительно должен был стоять в воротах в игре против "Ингульца". Накануне игры он подошел к холодильнику, наклонился — и схватила спина. Исключительно по состоянию здоровья Андрей Пятов не принял участие в матче с "Ингульцом".
Не надо здесь наворачивать лишнего, что там какая-то проблема с тренером и т.д. Вот она единственная причина, по которой Пятов пропустил матч против "Ингульца", - рассказал Денисов.
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