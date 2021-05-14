Денисов: Кулач ставит себе цель - получить выгодные финансовые условия

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего " Ворсклы " и лучшего бомбардира нынешнего сезона УПЛ Владислава Кулача.

"У Кулача истек контракт с полтавской "Ворсклой". Если говорить по его игровым показателям, то многие склонялись к мысли, что полтавская "Ворскла" - команда Кулача. Он ее нашел.

Кулачу 28 лет недавно исполнилось. Он смотрит как в сторону Европы, так и в сторону любого украинского клуба, где ставит себе цель - получить выгодные финансовые условия. Сейчас это определяющий момент для Владислава Кулача.

В принципе, его понять можно. Он сейчас хочет улучшить свои финансовые показатели. Это может быть "Динамо", а может быть, если у зарубежного клуба с хорошими финансовыми показателями будет интерес, то Кулач выберет финансовые показатели", - рассказал Денисов.