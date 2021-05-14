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Денисов: Кулач ставит себе цель - получить выгодные финансовые условия
Форвард рассматривает варианты
Фото - ФК Ворскла
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего "
"У Кулача истек контракт с полтавской "Ворсклой". Если говорить по его игровым показателям, то многие склонялись к мысли, что полтавская "Ворскла" - команда Кулача. Он ее нашел.
Кулачу 28 лет недавно исполнилось. Он смотрит как в сторону Европы, так и в сторону любого украинского клуба, где ставит себе цель - получить выгодные финансовые условия. Сейчас это определяющий момент для Владислава Кулача.
В принципе, его понять можно. Он сейчас хочет улучшить свои финансовые показатели. Это может быть "Динамо", а может быть, если у зарубежного клуба с хорошими финансовыми показателями будет интерес, то Кулач выберет финансовые показатели", - рассказал Денисов.
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