Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко об очередной аренде в Мариуполь: А почему нет? Думаю да
Пока не видит себя "горняком"
Полузащитник донецкого "Шахтера", который сейчас выступает в аренде в "Мариуполе" Артем Бондаренко прокомментировал возможность остаться в приазовском клубе:
"- Если тебе снова предложат уйти в "Мариуполь", с радостью вернешься?
- А почему нет? Думаю да. В "Мариуполе" хорошие условия для роста футболиста. Первый сезон там выдался неплохим, я чувствовал себя комфортно. Однако пока не знаю, как все сложится в будущем. Время покажет.
- Тайсон и Коваленко ушли из "Шахтера", уменьшив конкуренцию в составе горняков на твоей позиции.
- Честно говоря, мне ни холодно, ни жарко от их ухода. Они никак не влияли на мое возвращение в "Шахтер" или уход из команды. Это были хорошие и сильные игроки, которые помогали "Шахтеру" не один год. Рад, что Витя решил попробовать свои силы в топ-чемпионате. Это должно послужить примером для многих молодых украинских футболистов", - сказал Бондаренко.
Текущий сезон Артем провел в "Мариуполе" на правах аренды из донецкого "Шахтера". Он записал в свой актив восемь голов в 23-х матчах в УПЛ и Кубка Украины. Арендное соглашение истекает в конце июня, пока о его продлении информации не было.
Популярное сейчас
- Экс-хавбек Днепра: Перейти в Днепр-1? Каждый человек должен в первую очередь заботиться о своей семье
- Малиновский: В Италии пишут о большой вероятности прихода Де Дзерби в Шахтер
- Шахтер может включить в сделку по Довбику двух своих игроков
- Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет