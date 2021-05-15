Бондаренко об очередной аренде в Мариуполь: А почему нет? Думаю да

Полузащитник донецкого "Шахтера", который сейчас выступает в аренде в "Мариуполе" Артем Бондаренко прокомментировал возможность остаться в приазовском клубе:

"- Если тебе снова предложат уйти в "Мариуполь", с радостью вернешься?

- А почему нет? Думаю да. В "Мариуполе" хорошие условия для роста футболиста. Первый сезон там выдался неплохим, я чувствовал себя комфортно. Однако пока не знаю, как все сложится в будущем. Время покажет.

- Тайсон и Коваленко ушли из "Шахтера", уменьшив конкуренцию в составе горняков на твоей позиции.

- Честно говоря, мне ни холодно, ни жарко от их ухода. Они никак не влияли на мое возвращение в "Шахтер" или уход из команды. Это были хорошие и сильные игроки, которые помогали "Шахтеру" не один год. Рад, что Витя решил попробовать свои силы в топ-чемпионате. Это должно послужить примером для многих молодых украинских футболистов", - сказал Бондаренко.