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Бондаренко об очередной аренде в Мариуполь: А почему нет? Думаю да

Премьер-лига
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Пока не видит себя "горняком"

Бондаренко об очередной аренде в Мариуполь: А почему нет? Думаю да

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера", который сейчас выступает в аренде в "Мариуполе" Артем Бондаренко прокомментировал возможность остаться в приазовском клубе:

"- Если тебе снова предложат уйти в "Мариуполь", с радостью вернешься?

- А почему нет? Думаю да. В "Мариуполе" хорошие условия для роста футболиста. Первый сезон там выдался неплохим, я чувствовал себя комфортно. Однако пока не знаю, как все сложится в будущем. Время покажет.

- Тайсон и Коваленко ушли из "Шахтера", уменьшив конкуренцию в составе горняков на твоей позиции.

- Честно говоря, мне ни холодно, ни жарко от их ухода. Они никак не влияли на мое возвращение в "Шахтер" или уход из команды. Это были хорошие и сильные игроки, которые помогали "Шахтеру" не один год. Рад, что Витя решил попробовать свои силы в топ-чемпионате. Это должно послужить примером для многих молодых украинских футболистов", - сказал Бондаренко.

Текущий сезон Артем провел в "Мариуполе" на правах аренды из донецкого "Шахтера". Он записал в свой актив восемь голов в 23-х матчах в УПЛ и Кубка Украины. Арендное соглашение истекает в конце июня, пока о его продлении информации не было.

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В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь Артем Бондаренко
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Источник:
FootBoom

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