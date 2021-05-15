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Александр Поворознюк: Мы стараемся поставить работу так, что футбол будет даже тогда, когда не будет Поворознюка
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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал будущее команды:
"Очень часто встречаю болельщиков, которые почему-то задают вопрос, будет ли футбол в Петрово. Я не понимаю этих вопросов. В связи с недавно произошедшими событиями на ровном месте, возможно. Это же люди, это же слухи. Рассказывают, что не будет «Ингульца» и все такое. А доброжелатели еще и поддерживают эти моменты.
Я хотел бы успокоить всю футбольную общественность и сказать, что футбол в Петрово был, есть и будет. Мы стараемся поставить работу так, что футбол будет даже тогда, когда не будет Поворознюка", - сказал президент.
Напомним, что недавно Александр Поворознюк чудом остался невредимым после
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