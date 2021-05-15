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Де Дзерби планирует пригласить в Шахтер полузащитника Интера

Премьер-лига
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Своего бывшего подопечного

Де Дзерби планирует пригласить в Шахтер полузащитника Интера

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Главный наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби все-таки решил покинуть итальянскую команду в конце сезона ради донецкого "Шахтера". Об этом сообщает Calciomercato.

Однако он не планирует управлять имеющимися игроками. Кроме недавно упомянутых в СМИ футболистов, Де Дзерби хочет пригласить на НСК "Олимпийский" центрального полузащитника "Интера" Стефано Сенси.

Отметим, что хавбек перешел в "нерадззурри" с "Сассуоло", где работал под руководством именно Де Дзерби. Итальянский наставник раньше очень тепло отзывался об игроке:

"Стефано - футболист, в которого я влюблен. У него есть качество и индивидуальность, которые можно продать, у него нет границ. Более чем Хави, он напоминает мне о Иньесте", - отмечал Роберто.

В 2020-м сумма трансфера составила 20 млн евро. В этом сезоне на счету Сенси три игры в основном составе в Серии А и в целом всего 538 минут в чемпионате. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 13 млн евро.

Пока "Шахтер" не делал официальное предложение "Интеру". А вот миланский клуб готов рассмотреть возможность трансфера игрока, ведь хочет решить свои финансовые проблемы. Однако такой вариант развития событий можно ожидать только после ЕВРО-2020, ведь руководители "нерадззурри" надеются на перезапуск карьеры Сенси благодаря удачным выступлениям на континентальном первенстве под руководством Роберто Манчини после травмы Марко Вератти.

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В статье: Стефано Сенси Роберто Де Дзерби
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Источник:
Calciomercato

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