Де Дзерби планирует пригласить в Шахтер полузащитника Интера

Главный наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби все-таки решил покинуть итальянскую команду в конце сезона ради донецкого "Шахтера". Об этом сообщает Calciomercato.

Однако он не планирует управлять имеющимися игроками. Кроме недавно упомянутых в СМИ футболистов , Де Дзерби хочет пригласить на НСК "Олимпийский" центрального полузащитника "Интера" Стефано Сенси.

Отметим, что хавбек перешел в "нерадззурри" с "Сассуоло", где работал под руководством именно Де Дзерби. Итальянский наставник раньше очень тепло отзывался об игроке:

"Стефано - футболист, в которого я влюблен. У него есть качество и индивидуальность, которые можно продать, у него нет границ. Более чем Хави, он напоминает мне о Иньесте", - отмечал Роберто.

В 2020-м сумма трансфера составила 20 млн евро. В этом сезоне на счету Сенси три игры в основном составе в Серии А и в целом всего 538 минут в чемпионате. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего итальянца в 13 млн евро.

Пока "Шахтер" не делал официальное предложение "Интеру". А вот миланский клуб готов рассмотреть возможность трансфера игрока, ведь хочет решить свои финансовые проблемы. Однако такой вариант развития событий можно ожидать только после ЕВРО-2020, ведь руководители "нерадззурри" надеются на перезапуск карьеры Сенси благодаря удачным выступлениям на континентальном первенстве под руководством Роберто Манчини после травмы Марко Вератти.