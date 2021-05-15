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Гендиректор Зари: У клуба нет проблем
Также рассказал о планах команды
ФК Заря
Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов поблагодарил болельщиков и поделился дальнейшими планами луганчан:
"Спасибо всем болельщикам, которые приходили на стадион, ездили вместе с командой, поддерживали нас у экранов телевизоров, критиковали и хвалили нас.
Спасибо и уверяю: мы будем двигаться вперед. В "Заре" нет проблем. Мы будем показывать красивую игру, добиваться результата и радовать болельщиков.
- Какие дальнейшие планы основного состава?
- После кубковой игры все ушли в отпуск. Соберется "Заря" 15 июня. В течение 10 дней будет тренироваться в Запорожье, а 25 июня улетит в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в горной местности. 15 июля "черно-белые" возвращаются и будут готовиться к новому чемпионату уже на месте. Возможно в учебно-тренировочном процессе будут какие-то коррективы", - сказал Оганов.
Напомним, что "Заря" стала бронзовыми призерами УПЛ по итогам прошлого сезона. Благодаря этому луганчане квалифицировались в еврокубки. Подопечные Скрипника начнут со стадии плей-офф Лиги Европы.
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