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Запорожец: У меня с Ингульцом действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу

Премьер-лига
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Легенда клуба

Запорожец: У меня с Ингульцом действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу

Новина українською

Центральный полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец прокомментировал свои дальнейшие планы:

"Итоговым 12-м местом в турнирной таблице не очень довольны. Мы понимаем, что можем быть выше и могли быть, но не всегда удача была на нашей стороне, где-то судейские ошибки были. Но самое главное – “Ингулец” остался в Премьер-лиге.

У меня с “Ингульцом” действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу. На данный момент мне ничего не хочется менять, хотя были предложения, но в тоже время конкретных переговоров не последовало. Поэтому остаюсь в "Ингульце" как минимум на сезон, хотя, думаю, что отработаю свой контракт до конца, так как считаю, что наша команда будет прогрессировать и достигать новых высот", - сказал Запорожец.

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В этом сезоне на счету футболиста 34 матча в УПЛ.

Отметим, что Евгений находится в команде почти с самого начала ее основания - 2014 ("Ингулец" начал свою деятельность в 2013-м году).

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В статье: Ингулец (Петрово) Евгений Запорожец
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