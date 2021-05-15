Запорожец: У меня с Ингульцом действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу

Центральный полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец прокомментировал свои дальнейшие планы:

"Итоговым 12-м местом в турнирной таблице не очень довольны. Мы понимаем, что можем быть выше и могли быть, но не всегда удача была на нашей стороне, где-то судейские ошибки были. Но самое главное – “Ингулец” остался в Премьер-лиге.

У меня с “Ингульцом” действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу. На данный момент мне ничего не хочется менять, хотя были предложения, но в тоже время конкретных переговоров не последовало. Поэтому остаюсь в "Ингульце" как минимум на сезон, хотя, думаю, что отработаю свой контракт до конца, так как считаю, что наша команда будет прогрессировать и достигать новых высот", - сказал Запорожец.