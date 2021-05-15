Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Запорожец: У меня с Ингульцом действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу
Легенда клуба
Центральный полузащитник "Ингульца" Евгений Запорожец прокомментировал свои дальнейшие планы:
"Итоговым 12-м местом в турнирной таблице не очень довольны. Мы понимаем, что можем быть выше и могли быть, но не всегда удача была на нашей стороне, где-то судейские ошибки были. Но самое главное – “Ингулец” остался в Премьер-лиге.
У меня с “Ингульцом” действует контракт еще 2,5 года, я никуда не ухожу. На данный момент мне ничего не хочется менять, хотя были предложения, но в тоже время конкретных переговоров не последовало. Поэтому остаюсь в "Ингульце" как минимум на сезон, хотя, думаю, что отработаю свой контракт до конца, так как считаю, что наша команда будет прогрессировать и достигать новых высот", - сказал Запорожец.
В этом сезоне на счету футболиста 34 матча в УПЛ.
Отметим, что Евгений находится в команде почти с самого начала ее основания - 2014 ("Ингулец" начал свою деятельность в 2013-м году).
Популярное сейчас
- Место Михайличенко в Динамо может занять очередное "динамовское сердце"
- Михайличенко покинул Динамо, Колос остался без одного из лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Форвард Манчестер Сити забил пяткой как Златан и оформил хет-трик - ВИДЕО
- Александрия ушла в бессрочный отпуск
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО