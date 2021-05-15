Луческу отложил свой отпуск из-за встреч с Суркисом

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после завершения сезоне не сразу полетел в Румынию. Специалист остался в Киеве для проведения встреч с президентом клуба Игорем Суркисом. Об этом сообщает Meta-ratings.

Во время разговоров с руководством киевлян Луческу обсудит планы на межсезонье, а также планирует решить кадровые вопросы. Обе стороны должны решить, кто останется в команде, кто ее покинет, а также поднимется тема трансферов.

Также важной темой станет повышение зарплат для украинских футболистов. Этот вопрос беспокоил Луческу еще по ходу сезона, но Игорь Суркис заверил, что решит его после завершения чемпионата.

Читайте также Источник: Суркис предложил Луческу продлить контракт

После встреч в Киеве румынский тренер покинет Украину и отправится на родину.

Напомним, что Мирча Луческу в своем первом сезоне у руля киевского "Динамо" завоевал все возможные внутренние трофеи: титул чемпиона Украины, Кубок Украины и Суперкубок Украины.