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Бессметрный: Ребята, которые прошли борьбу за выживание, доказали, что могут
Главный тренер команды высоко оценивает возможности футболистов
фото - ФК Львів
Наставник ФК "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал об усилении команды в летнее трансферное окно:
"Я думаю те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.
Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец - для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу", - сказал Бессмертный.
Тренер принял команду 2-го марта 2021-го и смог финишировать на 8-й строчке УПЛ.
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