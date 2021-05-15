Бессметрный: Ребята, которые прошли борьбу за выживание, доказали, что могут

Наставник ФК "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал об усилении команды в летнее трансферное окно:

"Я думаю те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.

Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец - для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу", - сказал Бессмертный.