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Бессметрный: Ребята, которые прошли борьбу за выживание, доказали, что могут

Премьер-лига
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Главный тренер команды высоко оценивает возможности футболистов

Бессметрный: Ребята, которые прошли борьбу за выживание, доказали, что могут

фото - ФК Львів

Новина українською

Наставник ФК "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал об усилении команды в летнее трансферное окно:

"Я думаю те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.

Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец - для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу", - сказал Бессмертный.

Тренер принял команду 2-го марта 2021-го и смог финишировать на 8-й строчке УПЛ.

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В статье: Анатолий Бессмертный ПФК Львов
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Источник:
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