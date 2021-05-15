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Поворознюк - об украинских арбитрах: Надо им сделать зарплаты 100 000. Если украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Собственник "Ингульца" знает, как сделать украинский футбол лучшим

Поворознюк - об украинских арбитрах: Надо им сделать зарплаты 100 000. Если украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что нужно делать, чтобы повысить уровень украинского судейства:

"Больше всего в завершившемся сезоне мне запомнился обидный первый матч со "Львовом" (1:1), в котором мы в чистую выиграли, но у нас украли эту победу. Это просто обидно. Обидно, когда ты бьешься, рубаешься, а на последних минутах тебе ставят непонятный пенальти.

Все говорят, что надо бороться с Лучано Лучи и УАФ. А где все были, когда Поворознюк впервые этот вопрос поднимал? Я очень многое понял. Не Павелко виноват, не Костюченко, не Лучи, виноваты сами президенты клубов. Виноваты в том, что балуем арбитров. Нам всем нужно собраться и с этим бороться, а мы сидим и говорим, что виноват Лучи. Да при чем тут Лучи. Займет его место кто-то другой – будет то же самое, ничего не изменится. Надо просто перестать давать. Надо всем президентам собраться и сказать: «Табу. Точка. Ничего никому не даем».

А для этого надо повысить зарплаты арбитрам. Я готов в этом поучаствовать. Давайте сделаем им зарплаты 100 000. А потом надо прийти с предложением к Лучи и сделать очень жесткие законы. Все мы футбольные люди, все понимают, когда есть предвзятость, а когда – человеческая ошибка. Каждый человек имеет право на ошибку, но когда есть предвзятость – это сразу видно. Бывает, арбитр ставит стенку на 10-11 метров – сразу все прекрасно понятно. Или когда за метр до штрафной назначают пенальти. Видно, когда арбитр ищет.

Давайте введем законы как в Объединенных Арабских Эмиратах. Украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы. Давайте дадим арбитрам зарплаты по 100 000, а потом будем с них требовать. К этому должны прийти сами президенты футбольных клубов", – сказал Поворознюк.

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В статье: арбитры Александр Поворознюк Ингулец
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
15.05.2021 в 15:55
Ну про руку, думаю не стоит, а вот посадить на пятерку вполне разумно.
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