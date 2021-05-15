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Поворознюк - об украинских арбитрах: Надо им сделать зарплаты 100 000. Если украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы
Собственник "Ингульца" знает, как сделать украинский футбол лучшим
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что нужно делать, чтобы повысить уровень украинского судейства:
"Больше всего в завершившемся сезоне мне запомнился обидный первый матч со "Львовом" (1:1), в котором мы в чистую выиграли, но у нас украли эту победу. Это просто обидно. Обидно, когда ты бьешься, рубаешься, а на последних минутах тебе ставят непонятный пенальти.
Все говорят, что надо бороться с Лучано Лучи и УАФ. А где все были, когда Поворознюк впервые этот вопрос поднимал? Я очень многое понял. Не Павелко виноват, не Костюченко, не Лучи, виноваты сами президенты клубов. Виноваты в том, что балуем арбитров. Нам всем нужно собраться и с этим бороться, а мы сидим и говорим, что виноват Лучи. Да при чем тут Лучи. Займет его место кто-то другой – будет то же самое, ничего не изменится. Надо просто перестать давать. Надо всем президентам собраться и сказать: «Табу. Точка. Ничего никому не даем».
А для этого надо повысить зарплаты арбитрам. Я готов в этом поучаствовать. Давайте сделаем им зарплаты 100 000. А потом надо прийти с предложением к Лучи и сделать очень жесткие законы. Все мы футбольные люди, все понимают, когда есть предвзятость, а когда – человеческая ошибка. Каждый человек имеет право на ошибку, но когда есть предвзятость – это сразу видно. Бывает, арбитр ставит стенку на 10-11 метров – сразу все прекрасно понятно. Или когда за метр до штрафной назначают пенальти. Видно, когда арбитр ищет.
Давайте введем законы как в Объединенных Арабских Эмиратах. Украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы. Давайте дадим арбитрам зарплаты по 100 000, а потом будем с них требовать. К этому должны прийти сами президенты футбольных клубов", – сказал Поворознюк.
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