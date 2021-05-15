  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Буду приходить на поединки и переживать за нашу команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Буду приходить на поединки и переживать за нашу команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер собирается отдохнуть после работы в "Александрии"

Шаран: Буду приходить на поединки и переживать за нашу команду

Новина українською

Экс-тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о своем уходе из команды, где проработал 10 лет:

"Конечно, трудно оставлять футбольный клуб, в котором непрерывно проработал восемь лет, а до того еще два. Но такова футбольная жизнь. Здесь были лучшие годы моей тренерской деятельности - и эти восемь лет с Сергеем Анатольевичем Кузьменко, и те два года во времена Николая Николаевича Лавренко.

Мы с тренерским штабом сделали все, что могли. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем видеть ребят и будем ими довольны. Я благодарен своим помощникам, врачам, массажистам и клубу в целом. Мы подняли планку: выходили в Лигу Европы, были бронзовыми призерами, полуфиналистами Кубка Украины, побеждали "Шахтер", "Динамо", "Зарю".

"Сейчас мне хочется отдохнуть. Город я не покидаю. Моя дочь здесь учится здесь. Я буду приходить на поединки и переживать за нашу команду. Я надеюсь, что успехи будут", - сказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олександрія

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...