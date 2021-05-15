Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Буду приходить на поединки и переживать за нашу команду
Тренер собирается отдохнуть после работы в "Александрии"
Экс-тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о своем уходе из команды, где проработал 10 лет:
"Конечно, трудно оставлять футбольный клуб, в котором непрерывно проработал восемь лет, а до того еще два. Но такова футбольная жизнь. Здесь были лучшие годы моей тренерской деятельности - и эти восемь лет с Сергеем Анатольевичем Кузьменко, и те два года во времена Николая Николаевича Лавренко.
Мы с тренерским штабом сделали все, что могли. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем видеть ребят и будем ими довольны. Я благодарен своим помощникам, врачам, массажистам и клубу в целом. Мы подняли планку: выходили в Лигу Европы, были бронзовыми призерами, полуфиналистами Кубка Украины, побеждали "Шахтер", "Динамо", "Зарю".
"Сейчас мне хочется отдохнуть. Город я не покидаю. Моя дочь здесь учится здесь. Я буду приходить на поединки и переживать за нашу команду. Я надеюсь, что успехи будут", - сказал Шаран.
Популярное сейчас
- Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом
- Верес в шаге от триумфа, поднимающаяся с колен Волынь. Анонс 26-го тура Первой лиги
- Сергей Лавриненко: о перестрелке в Александрии, важности Бартуловича и судьбе Ситчинавы
- Акценты. Неладное в подземном королевстве. Что и почему происходит с Шахтером?
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО