Шаран: Буду приходить на поединки и переживать за нашу команду

Экс-тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о своем уходе из команды, где проработал 10 лет:

"Конечно, трудно оставлять футбольный клуб, в котором непрерывно проработал восемь лет, а до того еще два. Но такова футбольная жизнь. Здесь были лучшие годы моей тренерской деятельности - и эти восемь лет с Сергеем Анатольевичем Кузьменко, и те два года во времена Николая Николаевича Лавренко.

Мы с тренерским штабом сделали все, что могли. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем видеть ребят и будем ими довольны. Я благодарен своим помощникам, врачам, массажистам и клубу в целом. Мы подняли планку: выходили в Лигу Европы, были бронзовыми призерами, полуфиналистами Кубка Украины, побеждали "Шахтер", "Динамо", "Зарю".

"Сейчас мне хочется отдохнуть. Город я не покидаю. Моя дочь здесь учится здесь. Я буду приходить на поединки и переживать за нашу команду. Я надеюсь, что успехи будут", - сказал Шаран.