Кулач - о переходе в Динамо: Узнал об этом в Интернете

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач дал комментарий на счет возможного перехода в "Динамо":

"Признаюсь, что я об этом ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, тем более, что я сейчас нахожусь в отпуске. Честно говоря, подобные новости меня самого шокировали, и я тоже узнал о них, прочитав в Интернете.

Когда уходил в отпуск, был только разговор с руководством "Ворсклы" о том, чтобы поговорить после отпуска о продлении контракта", — сказал Кулач.