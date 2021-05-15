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Кулач - о переходе в Динамо: Узнал об этом в Интернете
Игрока удивили такие новости
Фото: ФК Ворскла
Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач дал комментарий на счет возможного перехода в "Динамо":
"Признаюсь, что я об этом ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, тем более, что я сейчас нахожусь в отпуске. Честно говоря, подобные новости меня самого шокировали, и я тоже узнал о них, прочитав в Интернете.
Когда уходил в отпуск, был только разговор с руководством "Ворсклы" о том, чтобы поговорить после отпуска о продлении контракта", — сказал Кулач.
В сезоне УПЛ 2020/21 нападающий полтавской команды Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.
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