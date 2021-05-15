  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кулач - о переходе в Динамо: Узнал об этом в Интернете
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кулач - о переходе в Динамо: Узнал об этом в Интернете

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрока удивили такие новости

Кулач - о переходе в Динамо: Узнал об этом в Интернете

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач дал комментарий на счет возможного перехода в "Динамо":

"Признаюсь, что я об этом ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, тем более, что я сейчас нахожусь в отпуске. Честно говоря, подобные новости меня самого шокировали, и я тоже узнал о них, прочитав в Интернете.

Когда уходил в отпуск, был только разговор с руководством "Ворсклы" о том, чтобы поговорить после отпуска о продлении контракта", — сказал Кулач.

В сезоне УПЛ 2020/21 нападающий полтавской команды Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Pixelsavenue (Kiev)
15.05.2021 в 19:03
Если продолжит контракт, то это самый лучший вариант. В этом году еврокубки
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.05.2021 в 18:52
наверное руководство фк Динамо также удивились этой новостью
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...