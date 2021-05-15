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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Динамо с чемпионством
Политик восхищён выступлениями киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с победой в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.
"Золотой хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров", – написал Зеленский в твиттере.
Летом прошлого года "Динамо" в Суперкубке Украины переиграло "Шахтер". В апреле текущего года команда Луческу оформила чемпионство, а 13-го мая - Кубок Украины.
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