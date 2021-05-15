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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Динамо с чемпионством

Премьер-лига
(3 голосов)

Политик восхищён выступлениями киевлян

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Динамо с чемпионством

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с победой в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

"Золотой хет-трик легендарного "Динамо". Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто. Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Сил, успехов, свершений. Искренне поздравляю команду и тренеров", – написал Зеленский в твиттере.

Летом прошлого года "Динамо" в Суперкубке Украины переиграло "Шахтер". В апреле текущего года команда Луческу оформила чемпионство, а 13-го мая - Кубок Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Зеленский
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.05.2021 в 22:19
Сам вітав, чи по телетексту читав?
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
15.05.2021 в 22:16
Пиариться на всем что только можно.рейтинг падает у него
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0
0
Мирослав (Львів)
15.05.2021 в 21:33
Нарешті йому сказали, що вже є чемпіон України і це не Кривбас!
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+3
0
Dr. House (Поділля)
15.05.2021 в 21:29
Шо воно меле...
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+3
0
kalan-86 (Анкара)
15.05.2021 в 21:00
Вовчик, ты можешь уже перестать использовать это «очень круто» в своём лексиконе? Политику такого уровня как-то не к лицу разговаривать как восьмиклассник.
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+1
0
vlad920 (I-F)
15.05.2021 в 21:31
Ну то ж щоб ніби "простий, з народу"..
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0
0
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Serega1111 (Киев)
15.05.2021 в 21:32
Вовчик к власти пришел, сделав ставку на "восьмиклассников", так что не перестанет
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+1
0


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