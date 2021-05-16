  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кулач: Приятно было отличиться в воротах своей бывшей команды - Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кулач: Приятно было отличиться в воротах своей бывшей команды - Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

За "горняков" он так и не сыграл

Кулач: Приятно было отличиться в воротах своей бывшей команды - Шахтера

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал свои бомбардирские достижения в прошлом сезоне УПЛ:

"Добился личного достижения, забив 15 голов в чемпионате. С командой тоже выступили удачно, решив поставленную задачу на сезон. Поэтому прошедший сезон точно можно занести себе в актив.

В принципе, доволен и этой цифрой. Конечно, в будущем буду стараться перекрыть это достижение.

Каждый гол был важен, ведь забитые мячи помогали команде добиваться результата. Немного выделю гол в ворота донецкого “Шахтера”, своей бывшей команде. Приятно было отличиться, тем более, что забитый гол помог не проиграть горнякам", - сказал Владислав.

Напомним, что Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами. У ближайшего преследователя Виктора Цыганкова была на три мяча меньше.

В седьмом туре Кулач отличился в воротах "Шахтера", открыв счет в матче (1:1 - итоговые цифры на табло). Напомним, что футболист в 2010-2020 гг. находился в структуре “горняков”, однако так и не дебютировал в составе первой команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...