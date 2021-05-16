Кулач: Приятно было отличиться в воротах своей бывшей команды - Шахтера

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал свои бомбардирские достижения в прошлом сезоне УПЛ:

"Добился личного достижения, забив 15 голов в чемпионате. С командой тоже выступили удачно, решив поставленную задачу на сезон. Поэтому прошедший сезон точно можно занести себе в актив.

В принципе, доволен и этой цифрой. Конечно, в будущем буду стараться перекрыть это достижение.

Каждый гол был важен, ведь забитые мячи помогали команде добиваться результата. Немного выделю гол в ворота донецкого “Шахтера”, своей бывшей команде. Приятно было отличиться, тем более, что забитый гол помог не проиграть горнякам", - сказал Владислав.