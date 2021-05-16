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Кулач: Приятно было отличиться в воротах своей бывшей команды - Шахтера
За "горняков" он так и не сыграл
Фото - Олександр Приходько
Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал свои бомбардирские достижения в прошлом сезоне УПЛ:
"Добился личного достижения, забив 15 голов в чемпионате. С командой тоже выступили удачно, решив поставленную задачу на сезон. Поэтому прошедший сезон точно можно занести себе в актив.
В принципе, доволен и этой цифрой. Конечно, в будущем буду стараться перекрыть это достижение.
Каждый гол был важен, ведь забитые мячи помогали команде добиваться результата. Немного выделю гол в ворота донецкого “Шахтера”, своей бывшей команде. Приятно было отличиться, тем более, что забитый гол помог не проиграть горнякам", - сказал Владислав.
Напомним, что Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами. У ближайшего преследователя Виктора Цыганкова была на три мяча меньше.
В седьмом туре Кулач отличился в воротах "Шахтера", открыв счет в матче (1:1 - итоговые цифры на табло). Напомним, что футболист в 2010-2020 гг. находился в структуре “горняков”, однако так и не дебютировал в составе первой команды.
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