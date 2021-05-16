  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: У меня нет причин уходить на пенсию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: У меня нет причин уходить на пенсию

Премьер-лига
(2 голосов)

А действительно!

Луческу: У меня нет причин уходить на пенсию

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный наставник киевского "Динамо" поделился впечатлениями от сезона, а также рассказал о своих дальнейших действиях:

"Начало было трудным, я думал не о перфомансах, а о восстановлении команды с давними традициями. Было крайне сложно, на мне была огромная ответственность - квалификация в группу Лиги чемпионов. Это было важнее трофеев, которые пришли позже.

Это была основа, с которой мы начали работу над титулами. Хорошо, что сразу выиграли Суперкубок Украины, был бардак.

Я хотел проверить себя, где я, что еще во мне, есть ли у меня амбиции, мотивация, энтузиазм... Я сделал правильный выбор.

Я был на базе около восьми месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень большой. Я не чувствовал, что время прошло. Хорошо, что во мне есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию", - сказал Луческу.

В дебютном для себя сезоне в киевском "Динамо" румынский специалист завоевал все возможные внутренние титулы. Кроме этого, команда под его руководством квалифицировалась в групповой этап Лиги Чемпионов, где заняла третье место в квартете с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошом". В Лиге Европы "бело-синие" остановились на стадии 1/8 финала, уступив место в следующем раунде испанскому "Вильярреалу".

Читайте такжеЛуческу отложил свой отпуск из-за встреч с Суркисом

Напомним, что контракт тренера с клубом действителен до лета следующего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Pro Sport Ro

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...