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Луческу: У меня нет причин уходить на пенсию
А действительно!
фото - Олександр Приходько
Главный наставник киевского "Динамо" поделился впечатлениями от сезона, а также рассказал о своих дальнейших действиях:
"Начало было трудным, я думал не о перфомансах, а о восстановлении команды с давними традициями. Было крайне сложно, на мне была огромная ответственность - квалификация в группу Лиги чемпионов. Это было важнее трофеев, которые пришли позже.
Это была основа, с которой мы начали работу над титулами. Хорошо, что сразу выиграли Суперкубок Украины, был бардак.
Я хотел проверить себя, где я, что еще во мне, есть ли у меня амбиции, мотивация, энтузиазм... Я сделал правильный выбор.
Я был на базе около восьми месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень большой. Я не чувствовал, что время прошло. Хорошо, что во мне есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию", - сказал Луческу.
В дебютном для себя сезоне в киевском "Динамо" румынский специалист завоевал все возможные внутренние титулы. Кроме этого, команда под его руководством квалифицировалась в групповой этап Лиги Чемпионов, где заняла третье место в квартете с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошом". В Лиге Европы "бело-синие" остановились на стадии 1/8 финала, уступив место в следующем раунде испанскому "Вильярреалу".
Напомним, что контракт тренера с клубом действителен до лета следующего года.
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