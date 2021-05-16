Луческу: У меня нет причин уходить на пенсию

Главный наставник киевского "Динамо" поделился впечатлениями от сезона, а также рассказал о своих дальнейших действиях:

"Начало было трудным, я думал не о перфомансах, а о восстановлении команды с давними традициями. Было крайне сложно, на мне была огромная ответственность - квалификация в группу Лиги чемпионов. Это было важнее трофеев, которые пришли позже.

Это была основа, с которой мы начали работу над титулами. Хорошо, что сразу выиграли Суперкубок Украины, был бардак.

Я хотел проверить себя, где я, что еще во мне, есть ли у меня амбиции, мотивация, энтузиазм... Я сделал правильный выбор.

Я был на базе около восьми месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень большой. Я не чувствовал, что время прошло. Хорошо, что во мне есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию", - сказал Луческу.