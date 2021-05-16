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Металлист 1925 обратился к УАФ с просьбой привлечь VAR на решающих матчах Первой Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Повторение прошлого сезона

Металлист 1925 обратился к УАФ с просьбой привлечь VAR на решающих матчах Первой Лиги

Олександр Приходько

Новина українською

Исполнительный директор "Металлист 1925" Андрей Неделин обратился к УАФ с просьбой улучшить условия судейства на финальном отрезке матчей Первой Лиги:

"Мы никогда публично не говорим о судействе, не обсуждаем арбитров и не оцениваем их работу. На это есть компетентные органы судейского комитета, экспертное сообщество. Мы концентрируемся исключительно на своей игре.

Отмечу лишь, что в начале текущей недели наш клуб обратился к Украинской ассоциации футбола с предложением и разослал копии письма в клубы, которые ведут в этом сезоне очно-заочное соперничество за заветную ТОП-3.

Учитывая тот факт, что чемпионат УПЛ сезона 2020/2021 гг. завершен, было бы логично по аналогии с прошлым сезоном вернуться к практике привлечения сильнейших арбитров страны и технического использования системы VAR в решающих матчах.

Клубы, безусловно, не в праве чего-то требовать от Ассоциации в категорической форме. Но, если в УАФ прислушиваются к просьбе и примут такое решение, уверен, от этого выиграет весь наш Чемпионат.

Данное обращение - не попытка поставить под сомнение чей-то профессионализм, а лишь желание сделать концовку сезона в Первой лиге максимально прозрачной. Чтобы в результате в УПЛ вышли сильнейшие клубы, в честной борьбе доказали бы это своей игрой и результатами", - сказал Неделин.

Напомним, что по окончании сезона УПЛ 2019/2020 гг. система видеоповторов работала на некоторых матчей Первой лиги, в частности с участием претендентов на выход в Премьер-Лигу. Тогда "Металлист 1925" тоже обращался к УАФ с похожей просьбой.

На данный момент харьковчане расположились сразу после тройки лидеров Первой Лиги. На подопечных Кривенцова сегодня ожидает матч против "Вереса" на ОСК "Металлист".

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) VAR ВАР
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Источник:
Металлист 1925

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