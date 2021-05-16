Фабрицио Романо: Де Дзерби - тренер Шахтера

Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби согласовал контракт с донецким "Шахтером". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Коуч заключил с "горняками" соглашение сроком до 2023-го года, и присоединится к команде летом.

В этом сезоне "Сассуоло" Де Дзерби провел 36 матчей в Серии А, получив 15 побед, 11 раз сыграв вничью и проиграв 10 поединков. На счету клуба 56 очков. Ранее тренер работал с ФК "Фоджа", "Палермо" и "Беневенто".