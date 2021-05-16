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Фабрицио Романо: Де Дзерби - тренер Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Авторитетный журналист сообщает о переходе коуча в украинскую команду

Фабрицио Романо: Де Дзерби - тренер Шахтера

Italy24

Новина українською

Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби согласовал контракт с донецким "Шахтером". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Коуч заключил с "горняками" соглашение сроком до 2023-го года, и присоединится к команде летом.

В этом сезоне "Сассуоло" Де Дзерби провел 36 матчей в Серии А, получив 15 побед, 11 раз сыграв вничью и проиграв 10 поединков. На счету клуба 56 очков. Ранее тренер работал с ФК "Фоджа", "Палермо" и "Беневенто".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Фабрицио Романо
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.05.2021 в 18:19
ну-с, посмотрим, что за итальяшка. Главное чтоб не такой как лучи ггг
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.05.2021 в 17:40
Шахтер должен возродится!
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.05.2021 в 17:45
А он что - исчезал?
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0
0
Chuzman
16.05.2021 в 18:03
Узнаем, когда татарина и павелку посадят.
0
0
kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 17:36
Уверен, что он принесёт украинскому чемпионату только пользу. А уж как он будет стараться и как будет стараться Луческу не отдать лавры...ух, намечается интересный сезон впереди.
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+2
0
MIG-40 (Одесса)
16.05.2021 в 17:20
Ну вот и славненько. Посмотрим, кого из игроков еще в Шахтер пригласят? И это уже интересно будет смотреть, заруба будет на славу.
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+4
0


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