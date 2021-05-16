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Луческу: В упрямстве ультрас нет никакого смысла
Наставник "бело-синих" не понимает поведения ультрас
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с ультрас столичной команды.
"Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут придерживаться своего до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла.
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Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион, потому что на финале Кубка все было совсем по-другому", – рассказал наставник "бело-синих".
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Источник:Antena Sport
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