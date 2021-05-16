Луческу: В упрямстве ультрас нет никакого смысла

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с ультрас столичной команды.

"Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут придерживаться своего до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла.