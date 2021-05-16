  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: В упрямстве ультрас нет никакого смысла
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: В упрямстве ультрас нет никакого смысла

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "бело-синих" не понимает поведения ультрас

Луческу: В упрямстве ультрас нет никакого смысла

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с ультрас столичной команды.

"Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут придерживаться своего до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла.

Читайте такжеЛуческу отложил свой отпуск из-за встреч с Суркисом

Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион, потому что на финале Кубка все было совсем по-другому", – рассказал наставник "бело-синих".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ультрас Динамо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Antena Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...