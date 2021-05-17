Гендиректор Зари - о ситуации со свободными агентами

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов поделился информацией о свободных агентах в луганском клубе.

- Все ребята имеют действующие контракты до 1 июля 2021 года и конкретных предложений по футболистам, у которых заканчиваются контракты к нам не поступало. Поэтому те, у кого заканчиваются контракты должны собраться с командой 15 июня и готовиться к тренировочному процессу", - отметил Оганов.