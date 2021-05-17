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Гендиректор Зари - о ситуации со свободными агентами

Премьер-лига
(2 голосов)

Предложений по футболистам не поступало

Гендиректор Зари - о ситуации со свободными агентами

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов поделился информацией о свободных агентах в луганском клубе.

- Все ребята имеют действующие контракты до 1 июля 2021 года и конкретных предложений по футболистам, у которых заканчиваются контракты к нам не поступало. Поэтому те, у кого заканчиваются контракты должны собраться с командой 15 июня и готовиться к тренировочному процессу", - отметил Оганов.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Smersh (Днепродзержинск)
17.05.2021 в 09:40
Как такие гении могут клубами управлять? (( Какие он предложения ждет по футболистам у которых полтора месяца по контракту осталось? В общем беда-печаль с нашим футболом(
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