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Ковалец: Динамо не угрожает смена поколений, они не должны сбавить темп
Специалист считает, что киевский клуб должен прогрессировать
фото - ФК "Динамо" Київ
Известный тренер Сергей Ковалец поделился мнением о чемпионской интриге следующего сезона, в котором "Шахтер" попытается взять реванш у "Динамо".
"Если принять во внимание глубину состава "Динамо" и то, что им не угрожает болезненный период смены поколений, то и в новом сезоне они не должны сбавить темп. Тем более, что киевляне постараются укрепить свои ряды, ведь их ждет Лига чемпионов.
Поэтому интересно, какой контрудар подготовит для динамовцев "Шахтер", ведь у "горняков" также имеется длинная скамейка запасных, но в отчетном сезоне они были не похожи на себя, растранжирив много "своих" очков. А принимая во внимание амбициозность клубного руководства "Шахтера", дончане постараются под опекой уже нового тренера, больше не повторять ошибок", - сказал Ковалец.
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