Ковалец: Динамо не угрожает смена поколений, они не должны сбавить темп

Известный тренер Сергей Ковалец поделился мнением о чемпионской интриге следующего сезона, в котором "Шахтер" попытается взять реванш у "Динамо".

"Если принять во внимание глубину состава "Динамо" и то, что им не угрожает болезненный период смены поколений, то и в новом сезоне они не должны сбавить темп. Тем более, что киевляне постараются укрепить свои ряды, ведь их ждет Лига чемпионов.

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