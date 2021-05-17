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Ковалец: Динамо не угрожает смена поколений, они не должны сбавить темп

Премьер-лига
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Специалист считает, что киевский клуб должен прогрессировать

Ковалец: Динамо не угрожает смена поколений, они не должны сбавить темп

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Известный тренер Сергей Ковалец поделился мнением о чемпионской интриге следующего сезона, в котором "Шахтер" попытается взять реванш у "Динамо".

"Если принять во внимание глубину состава "Динамо" и то, что им не угрожает болезненный период смены поколений, то и в новом сезоне они не должны сбавить темп. Тем более, что киевляне постараются укрепить свои ряды, ведь их ждет Лига чемпионов.

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Поэтому интересно, какой контрудар подготовит для динамовцев "Шахтер", ведь у "горняков" также имеется длинная скамейка запасных, но в отчетном сезоне они были не похожи на себя, растранжирив много "своих" очков. А принимая во внимание амбициозность клубного руководства "Шахтера", дончане постараются под опекой уже нового тренера, больше не повторять ошибок", - сказал Ковалец.

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В статье: Сергей Ковалец Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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