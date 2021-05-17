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Севидов: Перед матчем с Шахтером игрокам Миная пришли sms со счетом игры
В которых говорилось что ужгородская команда проиграет, и с определенным счетом
Александр Приходько - UA-Футбол
Украинский тренер Александр Севидов рассказал что произошло в "Минае" перед матчем с "Шахтером".
"Я владею не всей информацией, но некоторые СМИ приписали Севидову главную роль в этой ситуации. Но, заметьте, меня не было ни на стадионе, ни в раздевалке. Накануне игры с "Шахтером" футболистам "Миная" начали приходить sms-ки, в которых говорилось, что ужгородская команда проиграет, и с определенным счетом. В результате ребята возмутились и решили вообще не выходить на поле.
Президент "Миная" сразу же позвонил в УПЛ Евгению Дикому, и в УАФ Франческо Баранке, и подробно рассказал о происходящем, а также попросил перенести матч на следующий день. Но, как выяснилось, переносить игру было некуда. Я не знаю, как руководство УПЛ уговорило футболистов "Миная" выйти на поле, но игроки бились за свою честь", - рассказал Севидов.
Напомним, что в матче 25-го тура футболисты закарпатского клуба полчаса отказывались выходить на игру с "Шахтером" из-за аномальных котировок ставок на поединок у букмекеров.
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