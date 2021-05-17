Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Миная: Решение о своем будущем приму после отпуска
Маембе не исключает варианта остаться с клубом
Фото: ФК Минай
Защитник "Миная" Шемми Маембе рассказал о шансах остаться в клубе на следующий сезон.
- Ты учишь украинский язык?
– Много чего понимаю по-украински. Потихоньку учу, сейчас могу составить пару предложений.
- Приходилось ли тебе сталкиваться с расовой дискриминацией в Украине?
– Нет, с дискриминацией не сталкивался, хотя было несколько неприятных моментов в быту.
- Готов остаться в "Минае" и играть в первой лиге?
– Пока что хочу отдохнуть, а уже после отпуска буду принимать решение по поводу своего будущего. Не исключаю, что останусь, – сказал Маембе.
В минувшем сезоне УПЛ за "Минай"23-летний футболист во всех турнирах провел 22 матча.
Напомним, что по итогам сезона закарпатский клуб занял последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.
Популярное сейчас
- Шевченко рассказал, почему для первого спарринга сборной Украины выбрали именно Бахрейн
- Мануэль Нойер отреагировал на гол вратаря Ливерпуля Алиссона
- Разгром Вереса, потери сборной Украины, гол вратаря Ливерпуля. Главные новости за 16 мая
- Акценты. Неладное в подземном королевстве. Что и почему происходит с Шахтером?
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО