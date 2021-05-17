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Защитник Миная: Решение о своем будущем приму после отпуска

Премьер-лига
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Маембе не исключает варианта остаться с клубом

Защитник Миная: Решение о своем будущем приму после отпуска

Фото: ФК Минай

Новина українською

Защитник "Миная" Шемми Маембе рассказал о шансах остаться в клубе на следующий сезон.

- Ты учишь украинский язык?

– Много чего понимаю по-украински. Потихоньку учу, сейчас могу составить пару предложений.

- Приходилось ли тебе сталкиваться с расовой дискриминацией в Украине?

– Нет, с дискриминацией не сталкивался, хотя было несколько неприятных моментов в быту.

- Готов остаться в "Минае" и играть в первой лиге?

– Пока что хочу отдохнуть, а уже после отпуска буду принимать решение по поводу своего будущего. Не исключаю, что останусь, – сказал Маембе.

В минувшем сезоне УПЛ за "Минай"23-летний футболист во всех турнирах провел 22 матча.

Напомним, что по итогам сезона закарпатский клуб занял последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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В статье: ФК Минай Шемми Маембе
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Источник:
ФК Минай

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