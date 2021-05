Источник назвал зарплату Де Дзерби в Шахтере с учётом бонусов

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби будет зарабатывать в "Шахтере" 4 млн евро в год с учетом бонусов. Об этом сообщил в своем твиттере журналист Николо Скира.

По информации источника, нынешний главный тренер "Сассуоло" уже подписал контракт с донецким клубом. Он будет действовать до 2023 года.

Roberto #DeZerbi confirms: “I will leave #Sassuolo at the end of the season”. De Zerbi will become the new coach of #Shakhtar. Contract until 2023 (€4M/year bonuses included). Done deal ????. #transfers https://t.co/otgal6yUry