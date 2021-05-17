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Источник назвал зарплату Де Дзерби в Шахтере с учётом бонусов
Ранее сообщалось, что специалист подписал контракт с «горняками»
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби будет зарабатывать в "Шахтере" 4 млн евро в год с учетом бонусов. Об этом сообщил в своем твиттере журналист Николо Скира.
По информации источника, нынешний главный тренер "Сассуоло" уже подписал контракт с донецким клубом. Он будет действовать до 2023 года.
Roberto #DeZerbi confirms: “I will leave #Sassuolo at the end of the season”. De Zerbi will become the new coach of #Shakhtar. Contract until 2023 (€4M/year bonuses included). Done deal ????. #transfers https://t.co/otgal6yUry— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2021
Добавим, что Де Дзерби покинет "Сассуоло" по окончании сезона. Об этом он уже сообщил руководству и команде.
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