В начале июня Рух определится с игроками, у которых закончились контракты

Руководство "Руха" еще раздумывает, с кем из футболистов, у которых заканчиваются контракты 30 июня, пролонгировать отношения.

Конкретика в этом вопросе, по информации Meta-ratings, появится в начале лета. Необходимо уточнить, что в этой группе находятся несколько игроков стартового состава: Александр Бандура, Ярослав Мартынюк, Максим Белый.

Закончился срок аренды и словенского стоппера Давида Зеца, который принадлежит "Бенфике". Балканец произвел хорошее впечатление и львовяне собираются обратиться к португальскому клубу с предложением продлить аренду.

Пока что ряды "Руха" покинули нападающий Николай Кухаревич, перешедший в французский "Труа", и исландский легионер Рагнар Сигурдссон, от услуг которого решено отказаться.

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Футболисты "Руха" начнут подготовку к новому сезону 14 июня, тогда и должны появиться в тренировочном лагере первые потенциальные новички.