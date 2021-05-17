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Стало известно, когда динамовцы выйдут из отпуска
Дата может измениться в связи с проведением Суперкубка
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Сезон 2020/21 завершился для киевского "Динамо" 13 мая финальным поединком за Кубок Украины в Тернополе, где "бело-синие" завоевали третий для себя трофей в сезоне.
Со следующего дня для динамовцев начался отпуск, который футболисты проводят разнообразно: кто-то уже отправился на отдых, а других ожидает подготовка к чемпионату Европы и участие в самом турнире.
В расположении сборной Украины, которая уже начала свой сбор в Харькове, работают 13 динамовцев: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев и Артем Беседин.
Выход команды из отпуска предварительно запланирован на 22 июня. В этот график могут быть внесены корректировки, в зависимости от назначения даты матча за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" встретится с "Шахтером".
Информацию о месте проведения летнего сбора киевляне опубликуют позже.
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