Иванисеня: В следующем сезоне хотим побороться за второе место, а может даже и за первое

Хавбек " Зари " Дмитрий Иванисеня подвел итог нынешнего сезона и высказался о планах на следующую кампанию.

"В этом году сделали небольшой шаг вперед, ведь закончили чемпионат с отрывом в 9 очков от четвертого места. А в том году мы до последней секунды бились как за второе, так и за третье. Вышли в финал Кубка Украины – это тоже большой плюс.

Хочется оставить позитивные моменты, и чтобы в следующем году мы боролись не только за третье место, а и за второе, а там, может быть, и за первое. Это наши мечты, мы будем к этому стремиться. И, конечно, хочется выиграть финал Кубка в следующем году", – сказал Иванисеня.