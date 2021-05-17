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Иванисеня: В следующем сезоне хотим побороться за второе место, а может даже и за первое

Премьер-лига
(2 голосов)

Заря снова декларирует серьезные задачи

Иванисеня: В следующем сезоне хотим побороться за второе место, а может даже и за первое

Скриншот: УАФ

Новина українською

Хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня подвел итог нынешнего сезона и высказался о планах на следующую кампанию.

"В этом году сделали небольшой шаг вперед, ведь закончили чемпионат с отрывом в 9 очков от четвертого места. А в том году мы до последней секунды бились как за второе, так и за третье. Вышли в финал Кубка Украины – это тоже большой плюс.

Хочется оставить позитивные моменты, и чтобы в следующем году мы боролись не только за третье место, а и за второе, а там, может быть, и за первое. Это наши мечты, мы будем к этому стремиться. И, конечно, хочется выиграть финал Кубка в следующем году", – сказал Иванисеня.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
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Комментарии (4)
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ukatan (Харьковская обл.)
17.05.2021 в 17:06
Надежды юношей питают...
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0
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Динамист (Киев)
17.05.2021 в 17:02
А может даже и взять Лигу Европы
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0
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aleks68
17.05.2021 в 16:59
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0
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дедушка (Сумы)
17.05.2021 в 16:51
В какой стране и с какой командой?
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