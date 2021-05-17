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Иванисеня: В следующем сезоне хотим побороться за второе место, а может даже и за первое
Заря снова декларирует серьезные задачи
Скриншот: УАФ
Хавбек "
"В этом году сделали небольшой шаг вперед, ведь закончили чемпионат с отрывом в 9 очков от четвертого места. А в том году мы до последней секунды бились как за второе, так и за третье. Вышли в финал Кубка Украины – это тоже большой плюс.
Хочется оставить позитивные моменты, и чтобы в следующем году мы боролись не только за третье место, а и за второе, а там, может быть, и за первое. Это наши мечты, мы будем к этому стремиться. И, конечно, хочется выиграть финал Кубка в следующем году", – сказал Иванисеня.
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