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Главный тренер Львова: Думаю, глобальных изменений летом в команде не будет
Нынешний состав доказал, что он может
Фото: ФК Львов
Главный тренер "
"Я думаю те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.
Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец - для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу", — сказал Бессмертный.
Напомним, что "Львов" в чемпионате УПЛ финишировал на девятом месте, в активе клуба 29 зачетных пунктов.
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