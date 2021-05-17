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Главный тренер Львова: Думаю, глобальных изменений летом в команде не будет

Премьер-лига
(2 голосов)

Нынешний состав доказал, что он может

Главный тренер Львова: Думаю, глобальных изменений летом в команде не будет

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный высказался о возможном усилении в летнее межсезонье.

"Я думаю те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.

Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец - для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу", — сказал Бессмертный.

Напомним, что "Львов" в чемпионате УПЛ финишировал на девятом месте, в активе клуба 29 зачетных пунктов.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ТК Футбол

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