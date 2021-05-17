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Заря на месяц ушла в отпуск

Премьер-лига
(2 голосов)

Соберётся команда 15 июня

Заря на месяц ушла в отпуск

zarya-lugansk.com

Новина українською

После кубковой игры с "Динамо" (0:1) все футболисты луганской "Зари" ушли в отпуск, который продлится месяц.

Соберётся "Заря" 15 июня. На протяжении 10 дней будет тренироваться в Запорожье, а 25 июня отправится в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в горной местности.

15 июля "чёрно-белые" возвращаются в Украину и будут готовиться к новому чемпионату уже на месте.

Ближе к сборам клуб обещает ознакомим с предстоящими соперниками, а также предоставить новые детали относительно тренировочного процесса.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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