Алексей Герасименко: Мы в Динамо пили таблетки, но допинг-контроль ничего не показывал

Экс-полузащитник " Динамо " Алексей Герасименко, который играл за киевлян с 1997 по 2001 год, рассказал о фармакологии в киевском клубе.

— Много разговоров ходило про киевскую фармакологию. Но никто никогда не попадался.

— Даже не хочу скрывать — мы пили таблетки. Бывало, меня от них на тренировках почему-то тошнило. Но раз пять-шесть после них я был на допинг-контроле, и он ничего не показывал. Наверное, это была какая-то витаминизация. У нас было по три игры в неделю, надо было восстанавливаться, и без этого было сложно.

— Вы постоянно принимали эти таблетки?

— Иногда да, иногда нет — мне они не очень, как сейчас говорят, заходили. А некоторые, наоборот, "сидели" на них. Но факт в том, что ни один допинг-контроль ничего не показал.

— Были в команде люди, которые эти таблетки втайне выбрасывали в унитаз?

— Каладзе. Мы жили в одном номере, и я видел, как они там плавали, почему-то не смывались. Видимо, он был такой не один. У нас было три тренера по физподготовке, и как-то раз, помню, они говорят: "Ребята, просим вас — не выбрасывайте эти таблетки. Они очень дорогие, мы их в Германии покупаем. Не хотите их пить — отдавайте нам". После этого мы с Кахой стали поступать именно так. Не было такого, чтобы кто-то засовывал их тебе в рот. Считалось, что это твое восстановление, и никто не заставлял их употреблять.