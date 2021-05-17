Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Герасименко: Мы в Динамо пили таблетки, но допинг-контроль ничего не показывал
Наверное, это была какая-то витаминизация
fcdynamo.kiev.ua
Экс-полузащитник "
— Много разговоров ходило про киевскую фармакологию. Но никто никогда не попадался.
— Даже не хочу скрывать — мы пили таблетки. Бывало, меня от них на тренировках почему-то тошнило. Но раз пять-шесть после них я был на допинг-контроле, и он ничего не показывал. Наверное, это была какая-то витаминизация. У нас было по три игры в неделю, надо было восстанавливаться, и без этого было сложно.
— Вы постоянно принимали эти таблетки?
— Иногда да, иногда нет — мне они не очень, как сейчас говорят, заходили. А некоторые, наоборот, "сидели" на них. Но факт в том, что ни один допинг-контроль ничего не показал.
— Были в команде люди, которые эти таблетки втайне выбрасывали в унитаз?
— Каладзе. Мы жили в одном номере, и я видел, как они там плавали, почему-то не смывались. Видимо, он был такой не один. У нас было три тренера по физподготовке, и как-то раз, помню, они говорят: "Ребята, просим вас — не выбрасывайте эти таблетки. Они очень дорогие, мы их в Германии покупаем. Не хотите их пить — отдавайте нам". После этого мы с Кахой стали поступать именно так. Не было такого, чтобы кто-то засовывал их тебе в рот. Считалось, что это твое восстановление, и никто не заставлял их употреблять.
Популярное сейчас
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Шевченко рассказал, почему для первого спарринга сборной Украины выбрали именно Бахрейн
- Разгром Вереса, потери сборной Украины, гол вратаря Ливерпуля. Главные новости за 16 мая
- Козловский: Если не получится играть на Арене Львов, то придет человек вместо женщины управлять стадионом
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет