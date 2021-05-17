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Заря будет сотрудничать с женской командой Кобра

Премьер-лига
(1 голосов)

УАФ намерена развивать женский футбол

Заря будет сотрудничать с женской командой Кобра

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Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов заявил о том, что клуб будет сотрудничать с женской командой "Кобра" из Белокуракино, которая играет в Первой лиге.

"Было принято решение о том, что футбольные клубы обязаны иметь женскую команду и мы не исключение. Сейчас два года переходного периода. Есть время. Команда может называться не "Заря", а с этим футбольным клубом может быть оформлен отдельный договор.

Мы заключили договор с командой "Кобра" из Белокуракино, которая выступает в Первой лиге. Всячески будем помогать им, чтобы они ни в чём не нуждались. И будем смотреть по развитию дальнейшие планы и вносить коррективы по ходу чемпионата.

Перед началом нового чемпионата мы туда отправим наших тренеров для того, чтобы на протяжении некоторого времени они подсказали тренерскому штабу "Кобры" как должен проходить тренировочный процесс", - заявил Оганов.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
18.05.2021 в 00:15
Отличное название для женской команды ))))))
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0
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.05.2021 в 23:45
На фото виглядає як дитяча команда. Чи їх взяли, так би мовити, на виріст?
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sergei2020 (Черновцы)
17.05.2021 в 23:40
Талантлевых пацанов с ю-21 разогнали и нашли себе кобру.Будут им прокладки покупать!!!
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
17.05.2021 в 23:37
Реформаторы.... Блин.. сейчас каждая команда упл будет брать шефство над какой то женской командой.
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