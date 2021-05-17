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Заря будет сотрудничать с женской командой Кобра
УАФ намерена развивать женский футбол
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Генеральный директор "
"Было принято решение о том, что футбольные клубы обязаны иметь женскую команду и мы не исключение. Сейчас два года переходного периода. Есть время. Команда может называться не "Заря", а с этим футбольным клубом может быть оформлен отдельный договор.
Мы заключили договор с командой "Кобра" из Белокуракино, которая выступает в Первой лиге. Всячески будем помогать им, чтобы они ни в чём не нуждались. И будем смотреть по развитию дальнейшие планы и вносить коррективы по ходу чемпионата.
Перед началом нового чемпионата мы туда отправим наших тренеров для того, чтобы на протяжении некоторого времени они подсказали тренерскому штабу "Кобры" как должен проходить тренировочный процесс", - заявил Оганов.
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