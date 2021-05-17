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Степаненко признан лучшим игроком Шахтера в мае

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги голосования болельщиков горняков

Степаненко признан лучшим игроком Шахтера в мае

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в мае.

Победителем традиционного опроса стал центральный полузащитник Тарас Степаненко. Второе место занял вингер Тете, а третье – нападающий Дентиньо.

Отметим, что в мае Степаненко провел 2 матча, которые для "горняков" стали победными. "Днепр-1" был обыгран со счетом 2:1, а "Минай" – 4:0.

В активе Тараса – дубль в ворота ужгородской команды. Эта победа гарантировала "оранжево-черным" второе место в УПЛ.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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