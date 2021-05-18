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Умер известный администратор Динамо и сборной Украины Александр Чубаров
В свое время вел переговоры о возвращении Валерия Лобановского
На 79-м году жизни скончался Александр Чубаров - известный футбольный тренер и функционер. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил бывший вратарь и президент ПФЛ Александр Сирота.
Александр Чубаров попал в структуру "Динамо", когда выиграл с командой мальчиков турнир Кожаный мяч в Киеве. Под его руководством первые шаги в футболе делал Александр Шовковский. В 1985-м стал администратором киевского клуба, а в начале 90-х возглавил женскую команду "Динамо". В первой же сезон женского чемпионата Украины оформил золотой дубль.
Возглавлял селекционный отдел "Динамо", затем вновь стал администратором, также работал со сборной Украины. Именно Александр Чубаров вел переговоры с Валерием Лобановским в середине 90-х, чтобы тот вернулся с Ближнего Востока в Киев. Получил звание Заслуженного тренера Украины за работу с детско-юношескими командами, в 2016-м получил Орден За заслуги III степени.
"Организаторские способности Александра Чубарова, его глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Наш великий тренер Валерий Васильевич Лобановский долгие годы доверял решения сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову. Вместе со всей динамовской семьи выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты ", говорится в сообщении Игоря Суркиса на сайте" Динамо ".
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