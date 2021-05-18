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На новой арене: Луческу предложил владельцу румынского гранда провести матч с Динамо
Могут померяться силами
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец бухарестского "Рапида" Виктор Ангелеску рассказал о своей встрече с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу. Цитирует руководителя румынского клуба портал Prosport.ro.
"Да, я поздравил господина Луческу с его результатами. Мы поговорили, он предложил провести матч с "Динамо" на открытии стадиона в сентябре".
Отметим, что домашняя арена "Рапида" "Гюлешти" была снесена два года назад, сейчас на ее месте строится новый стадион. Напомним, Луческу дважды тренировал румынский гранд (1997-1998, 1999-2000).
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