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На новой арене: Луческу предложил владельцу румынского гранда провести матч с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Могут померяться силами

На новой арене: Луческу предложил владельцу румынского гранда провести матч с Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец бухарестского "Рапида" Виктор Ангелеску рассказал о своей встрече с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу. Цитирует руководителя румынского клуба портал Prosport.ro.

"Да, я поздравил господина Луческу с его результатами. Мы поговорили, он предложил провести матч с "Динамо" на открытии стадиона в сентябре".

Отметим, что домашняя арена "Рапида" "Гюлешти" была снесена два года назад, сейчас на ее месте строится новый стадион. Напомним, Луческу дважды тренировал румынский гранд (1997-1998, 1999-2000).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Рапид (Бухарест)
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Источник:
Prosport.ro

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Комментарии (1)
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ivoloshka (Киев)
18.05.2021 в 10:59
Ну вы хоть заголовки проверяйте (русская версия)! Чушь пишете!
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