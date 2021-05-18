Вопреки статистическим данным. Экс-помощник Луческу рассказал, как Мирча выпустил Жерсона на матч за Суперкубок

Экс-помощник Мирчи Луческу в "Динамо" Диего Лонго, в интервью итальянскому порталу TUTTOmercatoWEB, рассказал, как румынский тренер сделал ставку на Жерсона Родригеса в матче за Суперкубок Украины.

"В сезоне в "Динамо" был игрок, который до этого не находился в составе. Он не готовился с командой и даже пропустил финиш прошлого сезона. Однако в ночь перед игрой за Суперкубок Мирча увидел в нем нечто особенное.

Луческу решил поставить его в стартовый состав, и Родригес решил исход этого матча. Хотя, если судить по цифрам и статистике, он не должен был играть. И это не единичный случай. Для Мирчи всегда на первом месте предчувствие", — заявил Лонго.

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Напомним, что "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1, завоевав Суперкубок. Одним из голов в первом тайме отметился Жерсон Родригес.