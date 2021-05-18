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Вопреки статистическим данным. Экс-помощник Луческу рассказал, как Мирча выпустил Жерсона на матч за Суперкубок

Премьер-лига
(1 голосов)

И не прогадал

Вопреки статистическим данным. Экс-помощник Луческу рассказал, как Мирча выпустил Жерсона на матч за Суперкубок

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Экс-помощник Мирчи Луческу в "Динамо" Диего Лонго, в интервью итальянскому порталу TUTTOmercatoWEB, рассказал, как румынский тренер сделал ставку на Жерсона Родригеса в матче за Суперкубок Украины.

"В сезоне в "Динамо" был игрок, который до этого не находился в составе. Он не готовился с командой и даже пропустил финиш прошлого сезона. Однако в ночь перед игрой за Суперкубок Мирча увидел в нем нечто особенное.

Луческу решил поставить его в стартовый состав, и Родригес решил исход этого матча. Хотя, если судить по цифрам и статистике, он не должен был играть. И это не единичный случай. Для Мирчи всегда на первом месте предчувствие", — заявил Лонго.

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Напомним, что "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 3:1, завоевав Суперкубок. Одним из голов в первом тайме отметился Жерсон Родригес.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Жерсон Родригес Диего Лонго
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Источник:
TMW

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Комментарии (3)
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belarus_1978 (Харьков)
18.05.2021 в 11:28
Какие глупости, только в дынамо тренеры работающие по конспектам Лобановского не видели потенциал этого игрока.
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+2
-4
avatar
Next-R (Киев)
18.05.2021 в 12:07
bЫlarus_1978, смЫшной трЫлль
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
18.05.2021 в 12:15
Если бы не видели потенциал, то не приглашали бы в команду. Иное дело - характер. И отношение тренера к этому характеру. Кто-то психолог, как Луческу, смог найти подход. А кто-то не смог, как Хац
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+2
0


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