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"Будет много изменений". Роман Санжар рассказал о летней подготовке Олимпика

Премьер-лига
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Ожидаем другую команду

"Будет много изменений". Роман Санжар рассказал о летней подготовке Олимпика

Фото: ФК Олимпик

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар, в интервью "Футбол NEWS" рассказал, когда команда начнет готовиться к новому сезону, а также высказался о возможном усилении.

"Мы планируем 14 июня приступить к тренировкам. Это базова дата. За рубежом никаких сборов мы пока что не планируем. Почему? По сути у нас будет много изменений, новая команда, много ребят будет на просмотре. Начнем подготовку в Киеве, а дальше уже посмотрим.

У нас будет много изменений. По именам, кто ушел и кто придет, я пока говорить конкретно не готов. По ребятам, которые могут прийти, мы пока ведем переговоры, составляем списки футболистов, которых хотели бы видеть в нашей команде", — сказал Санжар.

Стоит отметить, что сразу у десяти футболистов дончан летом заканчивается контракт.

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В статье: Олимпик (Донецк) Роман Санжар
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