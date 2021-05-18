"Будет много изменений". Роман Санжар рассказал о летней подготовке Олимпика

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар, в интервью "Футбол NEWS" рассказал, когда команда начнет готовиться к новому сезону, а также высказался о возможном усилении.

"Мы планируем 14 июня приступить к тренировкам. Это базова дата. За рубежом никаких сборов мы пока что не планируем. Почему? По сути у нас будет много изменений, новая команда, много ребят будет на просмотре. Начнем подготовку в Киеве, а дальше уже посмотрим.

У нас будет много изменений. По именам, кто ушел и кто придет, я пока говорить конкретно не готов. По ребятам, которые могут прийти, мы пока ведем переговоры, составляем списки футболистов, которых хотели бы видеть в нашей команде", — сказал Санжар.