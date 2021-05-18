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Бразилец ФК Львов рассказал об интересе со стороны итальянских клубов
Будет трансфер?
Фото: ФК Львов
Один из лидеров "Львова" бразилец Шина прокомментировал возможный уход из украинской команды.
"Ухожу из "Львова"? Руководство клуба проинформировало меня, что есть возможность трансфера. Интерес ко мне проявляют неплохие команды из Италии. Конкретизировать не буду. Однако на данный момент я пока еще являюсь игроком "Львова", а что будет в будущем - увидим", — приводит слова Шины FootBoom.
В прошедшем сезоне Шина отыграл за ФК "Львов" 14 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2023-го года.
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