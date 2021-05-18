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Бразилец ФК Львов рассказал об интересе со стороны итальянских клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет трансфер?

Бразилец ФК Львов рассказал об интересе со стороны итальянских клубов

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Один из лидеров "Львова" бразилец Шина прокомментировал возможный уход из украинской команды.

"Ухожу из "Львова"? Руководство клуба проинформировало меня, что есть возможность трансфера. Интерес ко мне проявляют неплохие команды из Италии. Конкретизировать не буду. Однако на данный момент я пока еще являюсь игроком "Львова", а что будет в будущем - увидим", — приводит слова Шины FootBoom.

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В прошедшем сезоне Шина отыграл за ФК "Львов" 14 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. Его контракт истекает летом 2023-го года.

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В статье: Шина ФК Львов
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Источник:
FootBoom

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