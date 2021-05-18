Луческу вакцинируется от коронавируса

После победы в Чемпионате и Кубке Украины Мирча Луческу уехал в отпуск в родную Румынию. Там, по сообщению местных СМИ, тренер "Динамо" из-за проблем с сердцем и высокого риска заболеть решил вакцинироваться от COVID-19.

Сообщается, что Луческу будет вакцинирован препаратом Pfizer. Повторная вакцинация также состоится в Румынии.

Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу станет послом сборной Украины во время Евро-2020. Специалист будет помогать сине-желтым в Румынии, где они сыграют матчи с Северной Македонией и Австрией.