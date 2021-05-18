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Луческу вакцинируется от коронавируса
Тренер Динамо за доказательную медицину
fcdynamo.kiev.ua
После победы в Чемпионате и Кубке Украины Мирча Луческу уехал в отпуск в родную Румынию. Там, по сообщению местных СМИ, тренер "Динамо" из-за проблем с сердцем и высокого риска заболеть решил вакцинироваться от COVID-19.
Сообщается, что Луческу будет вакцинирован препаратом Pfizer. Повторная вакцинация также состоится в Румынии.
Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу станет послом сборной Украины во время Евро-2020. Специалист будет помогать сине-желтым в Румынии, где они сыграют матчи с Северной Македонией и Австрией.
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