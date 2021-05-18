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Луческу вакцинируется от коронавируса

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Динамо за доказательную медицину

Луческу вакцинируется от коронавируса

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

После победы в Чемпионате и Кубке Украины Мирча Луческу уехал в отпуск в родную Румынию. Там, по сообщению местных СМИ, тренер "Динамо" из-за проблем с сердцем и высокого риска заболеть решил вакцинироваться от COVID-19.

Сообщается, что Луческу будет вакцинирован препаратом Pfizer. Повторная вакцинация также состоится в Румынии.

Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу станет послом сборной Украины во время Евро-2020. Специалист будет помогать сине-желтым в Румынии, где они сыграют матчи с Северной Македонией и Австрией.

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В статье: Мирча Луческу коронавирус
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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Димитър из Софии (София)
18.05.2021 в 15:43
Здоровья Легенде!
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alex 66 (Кременчуг)
18.05.2021 в 14:30
Вчера в Польше зять и дочь вакцинировались этим же препаратом ( у зятя весь день болела голова, у дочери ныла рука(((, сегодня все вроде бы норм.
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