Заруба с Лобановским и сигареты на фарт. Воспоминания Александра Чубарова

18 мая стало известно о смерти многолетнего администратора киевского "Динамо" Александра Чубарова, который работал с клубом несколько десятилетий.

В память о легендарной для клуба личность официальный сайт "Динамо" собрал воспоминания Александра Федоровича о жизни команды и его работе с ней.

"Александр Федорович был не только профессионалом своего дела, человеком, который любил и разбирался в футболе. Это был кладезь знаний и футбольных историй, связанных с "Динамо". В этот грустный день вспомним некоторые из них...

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"Всякое бывало. Трудности возникали часто и мы просто обязаны их решить. Не раз за несколько дней до матча меня ставили перед фактом, что киевское "Динамо" летит на игру днем ​​позже, чем планировалось. А рейс был запланирован еще за месяц до поединка. Как только не увиливаешь, должен изменить ситуацию. За месяц ты заказываешь Ту-154, который вмещал 164 пассажира. Вдруг узнаешь, что делегация увеличивается. Выхода нет - надо менять самолет. Едешь, договариваешься, крутишься, все соки выжимаешь, но чтобы все было так, как нужно.

Помню, еще один эпизод, который произошел в Москве. После игры спокойненько едем в аэропорт "Внуково", где узнаем, что рейс отложили. Тогда я скорей к киевскому вокзалу, а билетов на поезд нет. Неужели команда останется в российской столице? Да нет, копаю до конца и все-таки своего добиваюсь".

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"Когда мы летели на полуфинальную игру Кубка Кубков с венским "Рапидом", едва не лишил футболистов и тренеров билетов. Дело в том, что из московской гостиницы мы отправились на игру в Тбилиси, а оттуда снова в Москву, а следовательно в Вену. На перелете в Грузию хватаюсь за голову: "Да я билеты в Вену оставил в гостинице!". Пока футболисты играли с грузинами, я оперативно возвращаюсь в Москву, захожу в номер, вижу, за кроватью целая куча билетов. Отмечу солидарность тогдашних футболистов Демьяненко, Бессонова, Баля. В Тбилиси я предупредил их, что потерял билеты. Они дали мне свои деньги, так чтобы никто не знал, чтобы я купил билеты в Вену.

Как-то один из наших тренеров сказал мне, что забыл бритву дома. Казалось, это не проблема, можно пойти и купить станок для бритья и за рубежом. Вот только беда в том, что была ночь на дворе, магазины закрыты. Какие только варианты не используются, чтобы закрыть этот вопрос? Контакты с людьми всегда помогают".

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Чтобы стать администратором футбольного клуба человек должен иметь большое сердце, в котором должны быть маленькие ниши. А в каждой нише должна быть ровное уважение к каждому футболисту, вне зависимости он играет в основном или в резервном составе. Если на его футболке буква "Д", то он наш, родной. В Киев приезжает новый футболист, встречают не только игрока, но и его семью. Ты должен быть большим другом, отцом футболиста. Итак, новичок приехал в Киев. Мы подбираем ему форму, обувь, знакомим с инфраструктурой.

Бывали моменты, у футболиста родился ребенок, а он как раз на тренировочном сборе за границей. Надо поехать в роддом, подарить от имени отца цветы. Ну, не зайдешь и сухо вручишь цветы. Обязательно надо уметь приятно поговорить с женой футболиста, дать понять, что и она - часть коллектива. Только не подумайте, что все это делаю только я. Есть еще двое людей, которые также привлекаются к работе.

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"Лобановский пригласил меня на администраторскую должность при довольно любопытных обстоятельствах. В то время я возглавлял так называемую переходную группу, созданную по инициативе Валерия Васильевича, в которую входили 17-летние ребята, закончившие курс детско-юношеской спортивной школы, но не попавшие в дублирующий состав. Из ныне действующих игроков в той команде выступали Мокрицкий и Зуб.

Параллельно работал со сборной Украины этого возраста, и после одной из поездок с ней в Молдавию Лобановский поинтересовался, не обратил ли я внимание на кого-то из местных талантов. Говорю: "Да там и выделялся-то всего один". - "Кто?" - спрашивает. "Добровольский. Я даже успел с ним пообщаться тогда..." - "Отлично", - продолжает Васильевич, - "раз контакт уже наладили, поезжайте-ка в Кишинев и пригласите его к нам. И постарайтесь не затягивать". Сразу же пошел к администратору. Тот не выдерживает: "Ты что, смеешься, как я тебя отправлю? Билеты минимум за две недели надо покупать". Подхожу к Лобановскому, рассказываю: так, мол, и так, быстро все провернуть не получится. Стоящий рядом Сучков поддерживает.

Все это происходит в десять утра. Сразу после разговора метнулся в магазин, беру бутылку шампанского, коробку конфет - и мигом в аэропорт "Жуляны", в международный отдел. Выбиваю билет, лечу в Кишинев, встречаюсь с Добровольским, Игорь подписывает мне два заявления, и я моментально, при поддержке тамошнего администратора, возвращаюсь в Киев. В 15.30 того же дня отдаю Лобановскому бумаги. Он смотрит на них и заявляет с иронией: "Что вы мне показываете? Так и я могу написать". - "Да нет, - говорю, - я уже слетал. Это подлинники". Тогда Васильевич сказал: "Вижу, у вас есть административные наклонности. Как вы смотрите на то, чтобы попробовать себя в этом деле?" На следующий день принес ему уже свое заявление".

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"В 73-м искали помощника Рафаилу Моисеевичу Фельдштейну, на протяжении десятилетий в одиночку исполняющему обязанности администратора. Мне поручили инкогнито отправиться в Москву на финальный матч Кубка Союза с "Араратом" и прихватить с собой... шампанского. Сами понимаете, с командой везти такой багаж было нельзя, могли и уволить, а в случае успеха где прикажете после финального свистка искать благородный напиток? Кубок ведь наполнить надо сразу.

Футболисты вылетели раньше, я же поездом с купленными за свои деньги девятью бутылками прибыл в Белокаменную в день игры. А на стадионе сидел отдельно от киевской делегации, дабы никто ничего не заподозрил. Обидно только, что не пришлось воспользоваться моим "грузом". На последних минутах, когда уже готовился открывать сумку, Иштоян сравнял счет, а в дополнительное время он же принес ереванцам победу. Жаль.

...Я вам скажу, что навыки организаторского ремесла получил еще во время работы в ДЮСШ, когда приходилось заниматься билетами, автобусами, гостиницами. Понятно, что в юношеских коллективах подобные вопросы в компетенции тренеров, так что в дальнейшем опыт того совмещения был весьма кстати".

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"Дело было в конце 1980-х, "Динамо" возвращалось в Киев на самолете. Стюардессы ходили по рядам, предлагали напитки, и вдруг я заметил, что одна из них как-то по-особенному переглянулась с Лобановским, затем они обменялись парой реплик. И тогда у меня возникла идея организовать им встречу. Спустя некоторое время после прилета я привел эту стюардессу в кабинет Валерия Васильевича – под предлогом взять автограф и сфотографироваться со знаменитым тренером. Но Лобановский только отмахнулся, мол, некогда. Когда она ушла, Валерий Васильевич без лишних предисловий огорошил меня: "Сейчас же зайдите в отдел кадров и скажите, что я вас уволил. Вы мне больше не нужны". Меня прошиб холодный пот.

На следующий день я все же приехал на "Динамо" перед отъездом команды на матч. Стою себе в сторонке около автобуса. Все футболисты уже сели, и вдруг слышу, как Лобановский строго обращается ко мне: "А ты чего до сих пор здесь стоишь? Тебя никто ждать не будет!" Таким образом он меня простил. Только помощник тренера Анатолий Пузач в автобусе при виде меня покрутил пальцем у виска, мол, это же надо было такое учудить!".

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"В первый мой выход на работу в качестве администратора Лобановский предложил сыграть в теннис-бол. Он в паре с Колотовым, я – с Пузачем. Я уже хотел было отказаться, потому что не брал бутсы, шорты и футболку, но выручил Блохин, одолживший собственную экипировку. Так вот надо же было такому случиться, что в процессе игры я повздорил с Лобановским: не сошлись во мнении по поводу того, покинул ли мяч пределы поля или нет. В результате я сказал, что в поддавки не играю, и Лобановский отправил меня с поля.

В раздевалке он говорит: "Прежде чем спорить, надо научиться играть". Я не остался в долгу: "Валерий Васильевич, вам просто все поддаются". "Раз так, – отвечает он, – тогда быстро одевайся, сыграем один на один и выясним, кто кому поддается". Я вызов принял, потому что считал себя хорошим игроком в теннис-бол и был уверен в победе. Но не тут-то было! Как я ни старался, но Лобановский меня вчистую переиграл.

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"У меня наилучшие воспоминания остались от визита в Ланчхути. Причем самое примечательное – даже не корзины с фруктами в каждом нашем номере, а то, как стадион приветствовал команду. Мы выходили на поле под скандирование: "Ди-на-мо! Ло-ба-нов-ский!" Вообще, на Кавказе и в Средней Азии к нам относились очень доброжелательно. За исключением, пожалуй, Еревана.

А вот Москва раздражала своим приемом. Поначалу я жутко злился. Ну, говорю, приедете вы к нам, поселим на хоздворе и автобус с одной ручкой дадим. На что Лобановский, не поведя бровью, отвечал: "Зло злом не искоренишь. Киевское "Динамо" – это уровень. Его нужно придерживаться, а не опускаться до провинциальности".

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"В июле 85-го играли мы в Москве с "Торпедо". То был один из первых моих матчей в качестве администратора. Только я сигарету вынул, тогдашний начальник команды Владимир Веремеев на меня цыкает. Я говорю: "Ну, одну, на фарт. Вот увидите, не успею докурить, наши забьют". И точно – мы открываем счет. Через какое-то время все повторяется: я закуриваю, Веремеев негодует, "Динамо" забивает. Затем в середине второго тайма назначают в наши ворота 11-метровый, идет бить Леша Буряк, проводивший свой первый сезон за автозаводцев. Я – снова к пачке. Веремеев: "Александр Федорович, здесь не курят". "Так на фарт же, – говорю. – Сейчас, вот, пенальти не забьют – и все". Удар Буряка – мимо! Оформлять билеты на самолет я уезжал минут за 20 до конца игры, при счете 3:1 в нашу пользу. Достал последний "патрон", пояснив Владимиру Григорьевичу: это для окончательного счета. Уже в аэропорту узнаю: выиграли с результатом 4:1. Тогда Лобановский мне и сказал: "На фарт разрешаю тебе курить всегда!"

Осенью того же года "Зенит" принимал нас в своем манеже. Время идет, а гола нет. Васильич в мою сторону: "Закурил бы, что ли". Я и задымил в кулачок (в помещении все-таки находимся). И тут Евтушенко забивает. Лобановский: "Ну, вот, а то сидишь тут – только штаны даром протираешь". А в перерыве мы узнали, что осечка минчан в Донецке делает нас чемпионами Союза..."

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В Москве на Кубке Содружества Игорь Суркис говорит мне: "Федорович, а можно я сяду на скамейке с вами?" Я ответил, что нужно спросить у Лобановского, ведь он щепетильный в этом отношении. Переспросил Васильевича, он: "Федорович, не выдумывай, возьми стульчик, пусть сядет рядом. На скамейку не нужно".

Игорь слышал и сел рядом. Мы выиграли у Минска 3-1, и после игры Игорь подходит: "Васильевич, я экзамен сдал? Сидел рядом и победили". А тот отвечает: "Вы понимаете, это не экзамен, а зачет. Следующая игра со "Спартаком" – это будет экзамен". "Спартак" мы хлопнули – в первом тайме Игорь снова сидел на стульчике, а на второй пересел на скамейку.

Игорь – фанат клуба. У него в кабинете тумбочка метров 8-9 от стола, он постоянно попадал в нее мячом. Затем начал сидя жонглировать. Когда у нас тренером был Леонид Буряк, он предложил сыграть, кто больше набьет. Буряк набил 125 раз и говорит: "Не нужно Игорь Михайлович!" А Игорь взял и набил 126 раз. Потом пацанов подбивал с ним сыграть, но они отказывались. Азартный человек. Какой бы матч не был, он спорит на результат".

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Использованы фрагменты интервью Александра Чубарова журналистам Юрию Корзаченко, Роману Бебеху, Олегу Зубаруку, Сергею Пилькевичу, Александру Семененко.