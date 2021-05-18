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Леоненко: В Премьер-Лиге я не вижу ни 14, ни 16 команд

Премьер-лига
(2 голосов)
Леоненко: В Премьер-Лиге я не вижу ни 14, ни 16 команд

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о ситуации в "Заре", которую летом должны покинуть несколько игроков основы, и в украинском футболе в целом.

"В "Заре" не всё в порядке, то уходят...

Вообще меня пугает ситуация: что ни клуб – так у всех заканчиваются контракты, задержки по зарплатам. Тут же не только "Заря", но и "Александрия", я понимаю, тоже с проблемами. Я уже про других молчу.

И в Премьер-Лиге я не вижу ни 14, ни 16 команд. Когда ждут 16, 18, так давайте уже сделаем 24 команды", - сказал Леоненко.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Steelen (Запорожье)
18.05.2021 в 18:26
Почини очки.
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