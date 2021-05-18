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Александрия представила нового главного тренера
Им стал Юрий Гура
fco.com.ua
Сегодня, 18 мая 2021, руководство
До этого момента 44-летний Гура был главным тренером "Александрии" U-19.
Юрий Гура является воспитанником александрийского футбола. Как профессиональный футболист дебютировал в составе "Полиграфтехники" в 1994 году. Дважды становился бронзовым призером чемпионатов Украины серез команд Первой лиги (сезон 1993/94 и 2000/2001 гг.). В 2008 году присоединился к "УкрАгроКому", за которую выступал как играющий тренер.
В 2011 году был назначен на позицию главного тренера команды "УкрАгроКом".
Под его руководством в сезоне 2012/13 "УкрАгроКом" стал призером Второй лиги и смог выйти в Первую лигу. В 2014 году был уволен в связи со слиянием "УкрАгроКома" и "Александрии", с тех пор работает тренером в структуре александрийского клуба.
В марте 2014 Гура получил тренерский диплом UEFA категории PRO.
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