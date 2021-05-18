Александрия представила нового главного тренера

Сегодня, 18 мая 2021, руководство ФК "Александрия" представило нового главного тренера команды. Им стал Юрий Гура.

До этого момента 44-летний Гура был главным тренером "Александрии" U-19.

Юрий Гура является воспитанником александрийского футбола. Как профессиональный футболист дебютировал в составе "Полиграфтехники" в 1994 году. Дважды становился бронзовым призером чемпионатов Украины серез команд Первой лиги (сезон 1993/94 и 2000/2001 гг.). В 2008 году присоединился к "УкрАгроКому", за которую выступал как играющий тренер.

В 2011 году был назначен на позицию главного тренера команды "УкрАгроКом".

Под его руководством в сезоне 2012/13 "УкрАгроКом" стал призером Второй лиги и смог выйти в Первую лигу. В 2014 году был уволен в связи со слиянием "УкрАгроКома" и "Александрии", с тех пор работает тренером в структуре александрийского клуба.

В марте 2014 Гура получил тренерский диплом UEFA категории PRO.