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Александрия представила нового главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Им стал Юрий Гура

Александрия представила нового главного тренера

fco.com.ua

Новина українською

Сегодня, 18 мая 2021, руководство ФК "Александрия" представило нового главного тренера команды. Им стал Юрий Гура.

До этого момента 44-летний Гура был главным тренером "Александрии" U-19.

Юрий Гура является воспитанником александрийского футбола. Как профессиональный футболист дебютировал в составе "Полиграфтехники" в 1994 году. Дважды становился бронзовым призером чемпионатов Украины серез команд Первой лиги (сезон 1993/94 и 2000/2001 гг.). В 2008 году присоединился к "УкрАгроКому", за которую выступал как играющий тренер.

В 2011 году был назначен на позицию главного тренера команды "УкрАгроКом".

Под его руководством в сезоне 2012/13 "УкрАгроКом" стал призером Второй лиги и смог выйти в Первую лигу. В 2014 году был уволен в связи со слиянием "УкрАгроКома" и "Александрии", с тех пор работает тренером в структуре александрийского клуба.

В марте 2014 Гура получил тренерский диплом UEFA категории PRO.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2021 в 17:51
Короче, тренера пока нет.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
18.05.2021 в 17:35
Босс Алексов подбирает по виду колхозников каких-то) Что шара что этот Гура - на одно лицо. Щекатые аграрии)
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.05.2021 в 17:34
Гордона надо было брать новым тренером!!!
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
18.05.2021 в 17:34
Пускай Динамо лучше тренирует.
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+1
-1


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