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Новый тренер Александрии Гура: Трудностей и испытаний я не боюсь

Премьер-лига
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Перемены в Александрии

Новый тренер Александрии Гура: Трудностей и испытаний я не боюсь

fco.com.ua

Новина українською

Новый главный тренер "Александрии" Юрий Гура, который сменил на данной должности Владимира Шарана, так прокомментировал свое назначение.

"Мне очень приятно становиться за руль нашей команды. Я понимаю уровень ответственности, который ложится на меня и тренерский штаб. Конечно, задачи, поставленные руководством клуба, непростые. Но трудностей и испытаний я не боюсь.

Мы будем настойчиво работать над достижением ожидаемых результатов, опираясь на лучшие традиции и опыт основных игроков, при этом стараться омолаживать состав. Важно, чтобы команда выглядела достойно на футбольном поле и демонстрировала качественный футбол, который нравится нашим болельщиками", - отметил Гура

Напомним, что Шаран возглавлял главную команду александрийцев в общей сложности 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до конца нынешнего сезона.

Сезон 2020/2021 команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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