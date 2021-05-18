Новый тренер Александрии Гура: Трудностей и испытаний я не боюсь

Новый главный тренер "Александрии" Юрий Гура , который сменил на данной должности Владимира Шарана, так прокомментировал свое назначение.

"Мне очень приятно становиться за руль нашей команды. Я понимаю уровень ответственности, который ложится на меня и тренерский штаб. Конечно, задачи, поставленные руководством клуба, непростые. Но трудностей и испытаний я не боюсь.

Мы будем настойчиво работать над достижением ожидаемых результатов, опираясь на лучшие традиции и опыт основных игроков, при этом стараться омолаживать состав. Важно, чтобы команда выглядела достойно на футбольном поле и демонстрировала качественный футбол, который нравится нашим болельщиками", - отметил Гура