Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый тренер Александрии Гура: Трудностей и испытаний я не боюсь
Перемены в Александрии
fco.com.ua
"Мне очень приятно становиться за руль нашей команды. Я понимаю уровень ответственности, который ложится на меня и тренерский штаб. Конечно, задачи, поставленные руководством клуба, непростые. Но трудностей и испытаний я не боюсь.
Мы будем настойчиво работать над достижением ожидаемых результатов, опираясь на лучшие традиции и опыт основных игроков, при этом стараться омолаживать состав. Важно, чтобы команда выглядела достойно на футбольном поле и демонстрировала качественный футбол, который нравится нашим болельщиками", - отметил Гура
Напомним, что Шаран возглавлял главную команду александрийцев в общей сложности 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до конца нынешнего сезона.
Сезон 2020/2021 команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.
Популярное сейчас
- "Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке
- СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ
- Просто кость широкая: китайский миллионер купил клуб – теперь за команду играет его толстый сын
- Реброва зовут в Грецию, Де Дзерби в Шахтере нужен Локателли. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно