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Кухаревич: Я подписал с Труа предварительный контракт, еще не знаю, когда должен присоединиться к клубу

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард Руха восстановился после травмы

Кухаревич: Я подписал с Труа предварительный контракт, еще не знаю, когда должен присоединиться к клубу

fcrukh.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич рассказал о своем вызове в молодежную сборную Украины и переход во французский "Труа", который ранее анонсировал львовский клуб.

"К сожалению, из-за травмы я не смог участвовать в последних матчах "Руха" в чемпионате УПЛ. Однако сейчас со здоровьем уже все в порядке и я с нетерпением жду приезда в расположение молодежной сборной Украины. Соскучился по футболу и рвусь в бой. Тем более, что наши соперники на турнире памяти Валерия Лобановского — сборные Азербайджана и Узбекистана, разные по стилю, поэтому будет интересно с ними сразиться.

Что касается моего нового клуба — "Труа" из Франции, то я подписал с ним предварительный контракт. Я еще не владею информацией, когда должен присоединиться к "Труа" для подготовки к новому сезону", - сказал Кухаревич.

Напомним, что в чемпионате УПЛ Николай Кухаревич провел за "Рух" 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

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В статье: Украина U-21 Труа Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.05.2021 в 19:52
наверное Кухаревич не читал контракт . .
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Печник (Бабаи Харьковская об)
18.05.2021 в 19:29
А можно не битися а просто грати в футбол?!
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