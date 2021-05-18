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Кухаревич: Я подписал с Труа предварительный контракт, еще не знаю, когда должен присоединиться к клубу
Форвард Руха восстановился после травмы
fcrukh.com
Нападающий "
"К сожалению, из-за травмы я не смог участвовать в последних матчах "Руха" в чемпионате УПЛ. Однако сейчас со здоровьем уже все в порядке и я с нетерпением жду приезда в расположение молодежной сборной Украины. Соскучился по футболу и рвусь в бой. Тем более, что наши соперники на турнире памяти Валерия Лобановского — сборные Азербайджана и Узбекистана, разные по стилю, поэтому будет интересно с ними сразиться.
Что касается моего нового клуба — "Труа" из Франции, то я подписал с ним предварительный контракт. Я еще не владею информацией, когда должен присоединиться к "Труа" для подготовки к новому сезону", - сказал Кухаревич.
Напомним, что в чемпионате УПЛ Николай Кухаревич провел за "Рух" 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
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