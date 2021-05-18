Луческу: Я звонил в Шахтер и предлагал бесплатно свои услуги

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о том, что два года назад он пытался вернуться в "Шахтер".

"После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в "Шахтер" и предлагал бесплатно свои услуги. Мол, могу вернуться и помочь молодежи. Ведь становление молодых игроков - сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь - бесплатно.

Но "Шахтер" выбрал другой путь.

Мне понравилась идея с "Динамо", хотя я думал, что буду консультантом. Но когда я приехал к братьям Суркисам, то их отец убедил меня стать наставником киевлян", - рассказал Луческу.