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Луческу: Я звонил в Шахтер и предлагал бесплатно свои услуги

Премьер-лига
(1 голосов)

История двухлетней давности от Мирчи Луческу

Луческу: Я звонил в Шахтер и предлагал бесплатно свои услуги

Фото - footballua.tv / автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что два года назад он пытался вернуться в "Шахтер".

"После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в "Шахтер" и предлагал бесплатно свои услуги. Мол, могу вернуться и помочь молодежи. Ведь становление молодых игроков - сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь - бесплатно.

Но "Шахтер" выбрал другой путь.

Мне понравилась идея с "Динамо", хотя я думал, что буду консультантом. Но когда я приехал к братьям Суркисам, то их отец убедил меня стать наставником киевлян", - рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
18.05.2021 в 20:24
Наверное Палкин ответил на звонок. Надо было сразу Ринату звонить
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