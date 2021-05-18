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Луческу: Я звонил в Шахтер и предлагал бесплатно свои услуги
История двухлетней давности от Мирчи Луческу
Фото - footballua.tv / автор невідомий
Главный тренер "
"После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в "Шахтер" и предлагал бесплатно свои услуги. Мол, могу вернуться и помочь молодежи. Ведь становление молодых игроков - сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь - бесплатно.
Но "Шахтер" выбрал другой путь.
Мне понравилась идея с "Динамо", хотя я думал, что буду консультантом. Но когда я приехал к братьям Суркисам, то их отец убедил меня стать наставником киевлян", - рассказал Луческу.
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