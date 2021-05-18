Луческу: Принять Динамо меня убедил отец братьев Суркисов

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал, о том, почему он согласился возглавить киевский клуб.

"Мне понравилась идея работать в "Динамо". Сначала я думал, что буду как консультант. Потом я приехал домой к братьям Суркисам и, честно говоря, именно их чудесный отец убедил меня возглавить команду.

Тогда в матче с "Колосом" решалась судьба второго места, а в параллельном матче "Заря" сыграла вничью с "Десной".

Он сказал, что еще раз не переживет те эмоции, которые испытал в последнем туре того чемпионата.

Ему было 100 лет, но он удивил меня своим отношением к жизни и любовью к команде с футболистами. Это было что-то удивительное. Так я попал в "Динамо" и подписал контракт с клубом", – сказал Луческу.