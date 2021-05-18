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Луческу: Принять Динамо меня убедил отец братьев Суркисов

Премьер-лига
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История о том, как румынский тренер оказался в киевском клубе

Луческу: Принять Динамо меня убедил отец братьев Суркисов

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, о том, почему он согласился возглавить киевский клуб.

"Мне понравилась идея работать в "Динамо". Сначала я думал, что буду как консультант. Потом я приехал домой к братьям Суркисам и, честно говоря, именно их чудесный отец убедил меня возглавить команду.

Тогда в матче с "Колосом" решалась судьба второго места, а в параллельном матче "Заря" сыграла вничью с "Десной".

Он сказал, что еще раз не переживет те эмоции, которые испытал в последнем туре того чемпионата.

Ему было 100 лет, но он удивил меня своим отношением к жизни и любовью к команде с футболистами. Это было что-то удивительное. Так я попал в "Динамо" и подписал контракт с клубом", – сказал Луческу.

Напомним, что Луческу возглавил "Динамо" летом прошлого года и в нынешнем сезоне завовевал с командой все внутренние трофеи, а также вывел киевлян в группу ЛЧ.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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