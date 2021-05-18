Первая оранжево-черная. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1961 года

К 85-летию клуба " Шахтер " запустил проект "ретроформа". Клубом были подготовлены 7 комплектов формы из прошлого.

Сегодня донецкий клуб представил вторую форму из серии. Это комплект образца 1961 года – первый, который выполнен в оранжево-черных цветах, которые стали фирменным знаком клуба.