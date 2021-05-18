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Первая оранжево-черная. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1961 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает готовится к 85-летию

Первая оранжево-черная. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1961 года

shakhtar.com

Новина українською

К 85-летию клуба "Шахтер" запустил проект "ретроформа". Клубом были подготовлены 7 комплектов формы из прошлого.

Сегодня донецкий клуб представил вторую форму из серии. Это комплект образца 1961 года – первый, который выполнен в оранжево-черных цветах, которые стали фирменным знаком клуба.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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skalik (Александрия)
19.05.2021 в 00:55
А на фото настоящие шахтеры, даже в шахту не надо лезть чтоб вымазатся
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