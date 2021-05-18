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Первая оранжево-черная. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1961 года
Клуб продолжает готовится к 85-летию
shakhtar.com
К 85-летию клуба "
Сегодня донецкий клуб представил вторую форму из серии. Это комплект образца 1961 года – первый, который выполнен в оранжево-черных цветах, которые стали фирменным знаком клуба.
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Комментарии (1)
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skalik (Александрия)
19.05.2021 в 00:55
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