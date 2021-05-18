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Луческу: Цыганков - один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством

Премьер-лига
(5 голосов)

Однако подвержен травмам

Луческу: Цыганков - один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался о хавбеке киевлян Викторе Цыганкове.

"Цыганков - один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством.

К сожалению, его физическое состояние не всегда был на уровне. Здоровье иногда не поддерживает талант. Но все меняется, он становится сильнее и травм становится меньше.

И, по-моему, он может играть на самом высоком уровне. Я симпатизирую всем своим игрокам и Вите так же. Очень часто талантливых игроков сопровождает чрезмерная травматичность", - сказал Луческу.

Напомним, что Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 34 матча, и в этих поединках забил 15 голов и отдал 9 ассистов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.05.2021 в 23:51
Я теж так вважаю. Циганков є найталановитішим гравцем в Україні принаймні за останні 20 років.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.05.2021 в 23:27
ну-ну. самым талантливым был Бернард. который в юности сравнивался с Неймаром.
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+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.05.2021 в 00:52
Ты же лучше знаешь, чем Луческу :)
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0
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