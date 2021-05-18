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Луческу: Цыганков - один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством
Однако подвержен травмам
Главный тренер "
"Цыганков - один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством.
К сожалению, его физическое состояние не всегда был на уровне. Здоровье иногда не поддерживает талант. Но все меняется, он становится сильнее и травм становится меньше.
И, по-моему, он может играть на самом высоком уровне. Я симпатизирую всем своим игрокам и Вите так же. Очень часто талантливых игроков сопровождает чрезмерная травматичность", - сказал Луческу.
Напомним, что Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 34 матча, и в этих поединках забил 15 голов и отдал 9 ассистов.
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