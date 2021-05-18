Луческу: Цыганков - один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу высказался о хавбеке киевлян Викторе Цыганкове.

"Цыганков - один из самых талантливых футболистов, которые играли под моим руководством.

К сожалению, его физическое состояние не всегда был на уровне. Здоровье иногда не поддерживает талант. Но все меняется, он становится сильнее и травм становится меньше.

И, по-моему, он может играть на самом высоком уровне. Я симпатизирую всем своим игрокам и Вите так же. Очень часто талантливых игроков сопровождает чрезмерная травматичность", - сказал Луческу.