Директор Александрии: Другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматривались

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о назначении Юрия Гуры на пост главного тренера команды и какие задачи будут перед ним поставлены.

"Сразу уточню: другие кандидатуры не рассматривались. В Интернете встречалась информация, что имеются 3-4 потенциальных претендента на вакантную должность главного тренера, но президент ФК Сергей Кузьменко был убежден, что "горожан" может возглавить только Юрий Гура.

Почему? Он – воспитанник александрийского футбола, на протяжении многих лет выступал за местную "Полиграфтехнику", а уже в роли тренера был у руля "Украгрокома", завоевавшего в свое время для Александрии путевку в Первую лигу. После объединения "Украгрокома" с "Александрией" без перерыва трудился на разных должностях в структуре клуба. Гура неоднократно доказывал свою профпригодность и заслужил дать ему шанс в элитном дивизионе.

По имеющейся информации, Гура со своими помощниками еще не определился, однако в новом тренерском штабе не будет тех специалистов, которые работали под руководством Владимира Шарана.

Уже точно можно сказать, что состав "Александрии" претерпит серьезные изменения. Подготовка к новому сезону начнется 15 июня. Перед командой будет поставлено задание побороться за путевку в еврокубки", - сказал Китаев.