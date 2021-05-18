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Директор Александрии: Другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматривались

Премьер-лига
(1 голосов)

Перед Юрием Гурой поставлено задание побороться за путевку в еврокубки

Директор Александрии: Другие кандидатуры на пост главного тренера не рассматривались

fco.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о назначении Юрия Гуры на пост главного тренера команды и какие задачи будут перед ним поставлены.

"Сразу уточню: другие кандидатуры не рассматривались. В Интернете встречалась информация, что имеются 3-4 потенциальных претендента на вакантную должность главного тренера, но президент ФК Сергей Кузьменко был убежден, что "горожан" может возглавить только Юрий Гура.

Почему? Он – воспитанник александрийского футбола, на протяжении многих лет выступал за местную "Полиграфтехнику", а уже в роли тренера был у руля "Украгрокома", завоевавшего в свое время для Александрии путевку в Первую лигу. После объединения "Украгрокома" с "Александрией" без перерыва трудился на разных должностях в структуре клуба. Гура неоднократно доказывал свою профпригодность и заслужил дать ему шанс в элитном дивизионе.

По имеющейся информации, Гура со своими помощниками еще не определился, однако в новом тренерском штабе не будет тех специалистов, которые работали под руководством Владимира Шарана.

Уже точно можно сказать, что состав "Александрии" претерпит серьезные изменения. Подготовка к новому сезону начнется 15 июня. Перед командой будет поставлено задание побороться за путевку в еврокубки", - сказал Китаев.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Комментарии (4)
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skalik (Александрия)
19.05.2021 в 00:46
Почему он? Потому что завоевал путевку с Украшрокомом в первую лигу, почему бы ему не дать шанс завоевать путевку в лигу Европы:)))
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+1
0
Zloy Pingvin
19.05.2021 в 00:47
За шуточку палец вверх)))Красава))А так вообще грустно...
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+1
0
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
19.05.2021 в 00:28
Іншими словами - грошей нема
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+3
0
Zloy Pingvin
19.05.2021 в 00:46
Денег нет, но вы держитесь))) А если реально то просто сейчас президенту не до команды. Третий сезон будет цирк Дюсалей....
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0
0


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