Кобин: Меня уже мало интересует, кто будет новым тренером Миная

Бывший наставник "Миная" Василий Кобин поделился своим мнением о возможном новом главном тренере закарпатцев.

"Я не владею такой информацией, кто будет новым главным тренером "Миная", да и если откровенно, то меня это уже мало интересует. По крайней мере, сегодня.

Я благодарен руководству "Миная", что оно поверило в меня, доверило возглавлять команду Премьер-лиги. Об этом можно только мечтать. Конечно, и я был не безгрешен, но, на мой взгляд, в целом, достойно справлялся со своими обязанностями", — сказал Кобин.