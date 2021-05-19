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Кобин: Меня уже мало интересует, кто будет новым тренером Миная
Специалист благодарен руководству закарпатцев
Фото: ФК Минай
Бывший наставник "Миная" Василий Кобин поделился своим мнением о возможном новом главном тренере закарпатцев.
"Я не владею такой информацией, кто будет новым главным тренером "Миная", да и если откровенно, то меня это уже мало интересует. По крайней мере, сегодня.
Я благодарен руководству "Миная", что оно поверило в меня, доверило возглавлять команду Премьер-лиги. Об этом можно только мечтать. Конечно, и я был не безгрешен, но, на мой взгляд, в целом, достойно справлялся со своими обязанностями", — сказал Кобин.
Напомним, что Кобин покинул пост главного тренера "Миная" в марте этого года.
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